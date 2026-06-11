SimpleOne представила исследование российского рынка управления ИТ-активами 2026: каждая пятая российская компания ведет учет ИТ-активов в Excel

Компания SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG) совместно с партнерами «Софтлайн Решения» и «Инферит ИТМен» (ГК Softline), «Системный Софт», «Инфосистемы Джет», «СДИ Софт» и ITGlobal.Com провела исследование процессов и практик управления ИТ-активами (IT Asset Management, ITAM) в российских компаниях. В исследовании приняли участие более 100 организаций из различных отраслей экономики, включая ИТ-сферу, промышленность, банковский сектор, ритейл, образование и энергетику. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

Большинство участников оценивают зрелость своих ITAM-процессов как низкую: 80% ставят себе 1–3 балла из 5 и только 19% — 4–5. Зрелость процессов отражается и в инструментах: выделенные ITAM-системы используют лишь 18% компаний, а каждая пятая (20%) ведёт учёт активов в Excel. Стандарты в управлении активами не применяют 42% опрошенных; среди тех, кто использует методологии, преобладает ITIL 4 (38%). Приоритеты при этом базовые — учет оборудования (30%), планирование закупок (21%) и контроль лицензий (20%), то есть сейчас компании решают вопрос «что у нас есть».

По данным опроса, чаще всего компании сталкивались с несвоевременным обслуживанием и поломками оборудования (22%), срывом сроков из-за долгих согласований запросов на выдачу и перемещение техники (20%) и неустановленными потерями оборудования (19%). Эксперты дополнительно выделяют корневую причину — отсутствие единого источника достоверных данных: один и тот же актив числится в бухгалтерии, Service Desk и локальных таблицах с расхождениями, поэтому статус и владельца устройства часто невозможно определить однозначно. Отдельная зона потерь — лицензии: компании регулярно оплачивают их на значительно большее число пользователей, чем реально задействовано, и оптимизация распределения даёт ощутимую ежегодную экономию.

«После того как мы собрали данные, стало видно, что компании находятся на очень разных уровнях зрелости в управлении ИТ-активами, и на это влияет множество факторов от процессов до используемых инструментов. В исследовании довольно чётко прослеживается разница между теми, кто работает со специализированными ITAM-системами, и теми, кто закрывает эту задачу иначе: первые точнее планируют бюджет, лучше понимают остатки и закупки, видят зависимости. Учитывая, что ИТ-бюджет сегодня — значимая статья для любого среднего и крупного бизнеса, качество управления ИТ-активами так или иначе сказывается на эффективности инвестиций и скорости принятия решений. Для нас это, наверное, главный вывод из исследования: зрелое управление ИТ-активами строится на сочетании процессов и специализированных инструментов. Именно это помогает компаниям перейти от учёта к полноценному управлению и получить от этого измеримый эффект», — сказал Руслан Шарипов, генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG.

Эксперты ожидают, что в ближайшие годы расчет совокупной стоимости владения (TCO) станет стандартной практикой обоснования ИТ-бюджетов, а не исключением из правила. Будет усиливаться интеграция ITAM с ITSM, ERP и системами мониторинга, при этом фокус сместится с учета физического оборудования на управление облачными ресурсами, SaaS-подписками и лицензиями. Дополнительные драйверы развития сферы — рост регуляторных требований к лицензионному соответствию и постепенное внедрение ИИ для прогнозирования закупок и выявления аномалий.