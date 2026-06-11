RETAILIQA мигрировала в Cloud.ru для масштабирования бизнеса и работы с ИИ

Платформа для аудита качества работы, мониторинга товаров и цен конкурентов RETAILIQA мигрировала в облако Cloud.ru. Использование новой облачной инфраструктуры позволило компании продолжить масштабирование и подключить к системе крупных клиентов с тысячами объектов контроля и десятками тысяч пользователей. Также RETAILIQA начала тестирование ИИ-сервисов облачного провайдера. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

По мере роста клиентской базы RETAILIQA потребовались дополнительные мощности для хранения и обработки данных клиентов. Одновременно росли требования крупных заказчиков к безопасности и хранению информации в российской инфраструктуре. Кроме того, компания начала адаптировать платформу к внедрению ИИ-сервисов для распознавания изображений в фотоотчетах.

Для решения этих задач в 2024 г. компания перенесла инфраструктуру в облако Cloud.ru и подключила S3-совместимое хранилище Evolution Object Storage, что закрыло потребность в дополнительных ресурсах и повысило отказоустойчивость. Также это позволило значительно сократить затраты: терабайты клиентских данных обрабатываются на мощностях провайдера, а услуги оплачиваются по модели pay-as-you-go.

ML-инженеры RETAILIQA также планируют внедрять сервисы цифровой среды для работы с генеративным ИИ AI Factory. В данный момент идет тестирование сервиса Evolution ML Inference, который будет использоваться RETAILIQA для проверки соответствия планограммам выкладки товаров на полках и распознавания информации на ценниках.

После миграции компания получила возможность подключать к платформе крупных заказчиков без опасения неожиданно столкнуться с дефицитом ресурсов у провайдера. Например, федеральная аптечная сеть с более чем 2000 точек смогла организовать ежедневную передачу в головной офис фотоотчетов, включающих фотографии торговых залов, выкладки товаров и работы сотрудников.

Для соответствия требованиям безопасности компания также мигрировала на новые Anti-DDoS-решение и сервис резервного копирования виртуальных машин, обеспечив дополнительный уровень защиты от атак и потери данных.

«После миграции мы повысили доступность сервисов до 99,98% и укрепили доверие федеральных заказчиков за счет надежного хранения данных и многоуровневой защиты. Переход позволил многим компаниям существенно нарастить количество выполняемых проверок по контролю корпоративных стандартов и работать с данными без ресурсных ограничений», — отметил директор по развитию RETAILIQA Александр Батманов.

«Перенос решения RETAILIQA в Cloud.ru позволил клиенту не только снять ограничения по хранению больших объемов данных, но и получить доступ к облачной инфраструктуре ИИ-сервисов. Это поможет повысить качество аналитики, гибко масштабируя ресурсы и подключая новые инструменты», — сказала руководитель отдела по развитию клиентов Cloud.ru Марина Косова.