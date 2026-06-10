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Sitronics Group реализует проект по строительству модульного корпоративного ЦОД мощностью 2 МВт

Sitronics Group реализует проект по строительству модульного корпоративного ЦОД мощностью 2 МВт. Об этом CNews сообщил представитель компании.

Одной из ключевых инженерных задач проекта стала компоновка оборудования в ограниченном пространстве модульного ЦОД. Каждый модуль объекта соответствует форм-фактору 40-футового контейнера, что предъявляет повышенные требования к размещению инженерной инфраструктуры и организации внутренних систем.

Для реализации проекта Chint поставила Sitronics Group воздушные автоматические выключатели серий NA8-4000 и NA1, автоматические выключатели в литом корпусе NM8N, а также модульное оборудование NB1. Использование оборудования одного производителя позволило сформировать моновендорное решение для системы распределения электроэнергии ЦОД и обеспечить совместимость ключевых аппаратов на разных уровнях электрораспределения.

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«Мы сотрудничаем с Chint с 2022 г. и убедились в качестве производства. Для нас также важно, чтобы используемые нами решения были воспроизводимы с течением времени. В этом проекте мы применяем аппараты Chint на всех уровнях электрораспределения ЦОД, в том числе и в компактных интеллектуальных коробках отбора мощности нашей собственной разработки», — сказала руководитель отдела строительства ЦОД Sitronics Group Эвелина Ребрун.

«Модульный формат не снижает требований к инженерной инфраструктуре ЦОДа. Напротив, из-за ограниченного пространства такие проекты требуют более тщательной проработки компоновки, резервирования и сервисного доступа к оборудованию. От этих решений напрямую зависят отказоустойчивость объекта и его дальнейшая эксплуатация», — отметил лидер сегмента «ЦОД, телеком, банкинг» Chint Петр Истомин.

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