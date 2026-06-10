МТС объявляет о старте продаж смартфона Huawei nova 15 Max

ПАО «МТС» объявляет о старте проадж смартфона Huawei nova 15 Max. Huawei nova 15 Max получил мощную батарею емкостью 8 500 мА*ч, экран на основе органических светодиодов (OLED) диагональю 6,84 дюйма и камеру 50 МП с сенсором с цветовыми фильтрами (RYYB). Покупку уже можно оформить в интернет-магазине МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Смартфон доступен в пудровом розовом, лазурно-голубом и черном цветах. До 10 июля при покупке Huawei nova 15 Max в конфигурации 8 ГБ + 256 ГБ пользователи получат скидку 8 тыс. руб.

Стоимость новинки с учетом скидки составляет 24,99 тыс. руб. за конфигурацию 8ГБ + 256 ГБ.

«Линейка Huawei nova традиционно остается одной из самых востребованных среди молодых пользователей благодаря удачному сочетанию современного дизайна, производительности и возможностей мобильной съемки. Мы видим стабильно высокий интерес к устройствам серии, и запуск HUAWEI nova 15 Max открывает новую страницу в ее развитии. Впервые в линейке появилась модель с увеличенным экраном, которая обеспечивает еще больше комфорта для просмотра контента, общения, игр и работы с мобильными сервисами», — сказал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

О Huawei nova 15 Max

Смартфон объединил в себе все, что нужно для повседневного использования: высокоемкую батарею, большой и четкий экран, качественную камеру и громкие динамики.

Одной из ключевых особенностей Huawei nova 15 Max стала батарея емкостью 8500 мА*ч. Смартфон поддерживает технологию обратной зарядки и способен работать до 23 часов непрерывного воспроизведения видео. Технология оптимизации энергопотребления обеспечивает эффективное использование заряда и стабильную работу устройства в течение дня. При этом смартфон отличается небольшой толщиной — всего 7,98 мм, вес — 232 грамма.

Huawei nova 15 Max оснащен ярким и большим OLED-экраном на основе органических светодиодов диагональю 6,84 дюйма с поддержкой частоты обновления 120 Гц и технологий защиты зрения. Пиковая яркость дисплея достигает 4000 нит, обеспечивая комфортное использование смартфона как в помещении, так и при ярком солнечном свете. Высокочастотное ШИМ-затемнение 2160 Гц помогает снизить нагрузку на зрение при длительном использовании устройства.

Смартфон также получил ультрачеткую камеру 50 МП с сенсором с цветовыми фильтрами RYYB, который позволяет захватывать на 40% больше света при съёмке, что актуально в ночное время. Благодаря крупному сенсору и диафрагме f/1.9 устройство обеспечивает детализированные снимки даже в условиях недостаточного освещения. Дополнительно поддерживаются портретная съёмка с эффектом боке и 2-кратный зум.

Особое внимание уделено надежности устройства. Huawei nova 15 Max получил сертификат SGS 5 звезд, подтверждающий устойчивость к повреждениям при падении. Конструкция корпуса рассчитана на защиту устройства при ежедневном использовании, включая случайные удары и внешнее давление. Смартфон выдерживает изгиб под давлением до 100 кг, предотвращая деформацию корпуса и отсоединение деталей. Huawei nova 15 Max также соответствует стандарту IP65, обеспечивающему защиту от пыли и влаги. Дополнительно реализована технология усовершенствованного отклика для управления мокрыми руками, позволяющая пользоваться устройством даже при влажном экране.

Huawei nova 15 Max оснащен двумя симметричными стереодинамиками, обеспечивающими объемное и чистое звучание даже в шумной обстановке. Громкость звука перед экраном достигает 85 дБ+. Дополнительно смартфон поддерживает режим усиления громкости, который позволяет повысить уровень звука для комфортного использования устройства в условиях повышенного шума.

Huawei nova 15 Max поддерживает Wi-Fi 7 и оснащен интеллектуальными функциями для повседневного использования, включая быстрый доступ к приложениям с помощью инновационной кнопки X, и инструменты защиты конфиденциальных данных.