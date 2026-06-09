CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Интернет-ПО Цифровизация
|

«Росатом Инфраструктурные решения» интегрировала систему управления парковками с мессенджером Max

«Росатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») доработала систему «Умные парковки» для бесперебойного функционирования в условиях ограничения связи. Теперь водители во всех городах присутствия сервиса могут оплатить стоянку через мессенджер Max («Макс») даже при блокировке основных интернет-сервисов. На сегодняшний день новым альтернативным способом оплаты воспользовались уже более 5 тыс. раз. Об этом CNews сообщил представитель РИР.

Сервис «Умные парковки» РИР представляет собой автоматизированную информационную систему единого парковочного пространства, которое в том числе включает мобильное приложение «Горпарковки» для пользователей. РИР выступает разработчиком программного обеспечения, производителем оборудования и системным интегратором, обеспечивая полный цикл работ: от создания нормативно-правовой базы и ИТ-платформы до организации дорожной инфраструктуры.

Станислав Смышляев, «КриптоПро»: Подлинный суверенитет – это когда мир ориентируется на наши криптографические решения
Станислав Смышляев, «КриптоПро»: Подлинный суверенитет – это когда мир ориентируется на наши криптографические решения Безопасность

В штатном режиме базовый функционал доступен пользователям в мобильном приложении. Платформа поддерживает различные способы безналичного расчета, поминутную тарификацию с возможностью досрочного завершения сессии, функцию постоплаты, а также просмотр материалов фотофиксации. Интеграция с мессенджером Max позволила создать надежный резервный канал для транзакций.

Работы по внедрению выполняет компания «Городские технологии» (входит в контур управления РИР). В настоящее время решения компании по организации парковочного пространства действуют в 23 городах России и СНГ. Программные и аппаратные комплексы направлены на разгрузку улично-дорожной сети, снижение количества заторов и обеспечение удобного доступа жителей к социально значимым объектам.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«РЖДстрой» заменил IBM Maximo на российскую платформу и оптимизировал бизнес-процессы

Российский разработчик вложит 100 миллионов в продвижение своих систем распознавания в Китае, Индии и Эмиратах

Единая платформа для управления ИТ-инфраструктурой заменяет десятки разрозненных решений

CNews FORUM Кейсы 2026: До главного ИТ-мероприятия лета осталась одна неделя

Партнерский форум «Рэйдикс» стал драйвером развития сотрудничества в отрасли СХД

В России спрос на облака за год вырос на 29%. Спасибо ИИ и дорогой инфраструктуре

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Dreame X60 Ultra Complete: апгрейд флагмана

Лучшие медиаплееры и ТВ-приставки в 2026 году: хиты продаж

Сравнение типов и видов клавиатур: какую выбрать?

Показать еще

Наука

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений
Показать еще