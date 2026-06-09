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ORS и Nexta предоставят TMC-агентам прямой доступ к авиаконтенту

Компания ORS, российский разработчик ИТ-решений для авиации и туризма, и Nexta, российская компания, специализирующаяся на разработке ИТ-решений для автоматизации бизнес-процессов в сфере туристического бизнеса, подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках партнёрства ORS интегрирует решение SIG API в платформу Nexta и займётся расширением выбора авиационного контента для корпоративных клиентов и агентств, работающих с системой.

Сотрудничество с ORS позволит Nexta продолжить развитие функционала авиационного сегмента платформы, опираясь на экспертизу ORS в области авиационной дистрибуции. Интеграция SIG API — гибкого решения для прямой дистрибуции авиационного контента — сократит время получения информации о тарифах и дополнительных услугах перевозчиков, а также уменьшит стоимость подключения новых авиакомпаний к платформе. SIG API легко кастомизируется под специфические задачи агентств, что особенно важно для сегмента Business Travel, где скорость и точность бронирования критичны. Участие ORS позволит команде Nexta сфокусироваться на дальнейшем развитии внеавиационного функционала, повышении производительности системы и масштабировании бизнеса.

Корпоративные клиенты Nexta — компании, организующие деловые поездки сотрудников — получат прямой доступ к полному спектру тарифов и дополнительных услуг авиакомпаний без посредников на выгодных условиях. Расширение выбора авиационного контента позволит точнее соблюдать корпоративные тревел-политики и предлагать сотрудникам наиболее выгодные и удобные варианты организации поездки. Быстрый поиск, оформление и возможность возврата билетов в несколько кликов, а также прозрачность ценообразования делают процесс планирования командировок максимально удобным и эффективным.

Для авиакомпаний партнёрство ORS и Nexta расширит канал дистрибуции их контента в корпоративном сегменте. Авиаперевозчики смогут предлагать свои тарифы и дополнительные услуги напрямую партнерам, клиентам Nexta, организующим деловые поездки, что повышает загрузку рейсов и увеличивает доходы от сопутствующих сервисов.

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«Мы уверены, что партнёрство с ORS поможет Nexta ещё активнее развивать авиационный сегмент платформы и усиливать позиции на рынке решений для организации бизнес-поездок. Интеграция SIG API от ORS расширит авиационный контур сервиса и сделает бронирование быстрее и удобнее для наших клиентов. При этом мы сохраняем стратегический фокус на развитии и масштабировании платформы как единой экосистемы для деловых поездок», — сказал Вадим Касьянов, коммерческий директор Nexta.

«ORS эволюционирует из вендора в экосистему, объединяющую всех участников авиационного рынка — авиакомпании и агентов — в единую, эффективную и надёжную информационную среду, помогающую расти всем участникам. Наше решение SIG API уже доказало свою эффективность, обеспечивая прямую дистрибуцию между авиакомпаниями и агентами в России и за ее пределами. Платформа Nexta идеально вписывается в эту логику: мы полностью подходим технологичным сервисам по организации бизнес-поездок и готовы предложить их клиентам максимум возможностей для выгодного и удобного бронирования авиаперелётов», — отметил Игорь Константинов, коммерческий директор ORS.

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