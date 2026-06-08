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«Ростелеком» и правительство Республики Тыва договорились о долгосрочном цифровом сотрудничестве

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и глава Республики Тыва Владислав Ховалыг подписали пятилетнее соглашение о сотрудничестве по развитию региональной цифровой инфраструктуры. В частности, рассматривается проект создания единого контура информационной безопасности органов государственной власти Тувы. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Стороны намерены развивать ИТ-системы правительства за счет внедрения моделей искусственного интеллекта и построения отказоустойчивой вычислительной инфраструктуры на основе облачных технологий.

Михаил Осеевский, президент «Ростелекома»: «Наша компания готова делиться с правительством Тывы доказавшими свою эффективность цифровыми технологиями, а также опытом и экспертизой команды для повышения качества и безопасности жизни в республике. Мы очень ответственно и масштабно развиваем направление кибербезопасности, значение которой сложно переоценить в цифровом мире. Наше сотрудничество нацелено на создание единого контура информационной безопасности для системной защиты конфиденциальных и персональных данных, а также критически важных информационных ресурсов республики».

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Владислав Ховалыг, глава Республики Тыва: «При реализации проекта мы получим доступ к современным цифровым технологиям, что, в свою очередь, положительно повлияет на эффективность управления. Например, ускорит процессы согласования и принятия решений, повысит качество услуг населению».

Алексей Усатов, директор Красноярского филиала «Ростелекома»: «Модернизация республиканских информационных систем и ИТ-инфраструктуры сделает жизнь удобнее, а взаимодействие с госорганами быстрее и проще, так как поможет получать максимум услуг в онлайн-формате — без визита в инстанции. Это также сократит бюджетные издержки, минимизирует административные расходы».

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