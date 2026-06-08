Курс на эффективность: «Боцман» и Directum RX идут вместе по бурному морю цифровизации

Компании «Платформа Боцман» (входит в «Группу Астра») и Directum подтвердили совместимость платформ «Боцман» и Directum RX. В апреле 2026 г. успешно завершились тестовые испытания совместной работы двух продуктов. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Directum RX — это комплексная цифровая платформа для управления компанией. Она объединяет в едином контуре стратегирование и проекты, электронный документооборот, договорную деятельность, делопроизводство, работу с финансовыми документами, кадровые процессы, сервисы, корпоративные коммуникации и другие бизнес-процессы.

Совместимость двух решений открывает перед заказчиками ряд практических преимуществ. Организации получают возможность развёртывать Directum RX в современной контейнерной архитектуре, что значительно ускоряет ввод системы в эксплуатацию и упрощает её последующее обновление. «Боцман» как платформа оркестрации обеспечивает высокую доступность сервисов Directum RX, автоматическое масштабирование под растущие нагрузки и отказоустойчивость критически важных бизнес-процессов.

Еще одно преимущество — снижение совокупной стоимости владения ИТ-инфраструктурой. Контейнеризация позволяет эффективнее использовать вычислительные ресурсы, а централизованное управление через «Боцман» сокращает затраты на администрирование и сопровождение. Заказчики из госсектора, финансовой отрасли, промышленности и других сфер, где актуальны требования импортозамещения и технологической независимости, получают полностью российский программный стек, способный закрыть задачи цифровизации управленческих и документоориентированных процессов на уровне всего предприятия.

Подтвержденная совместимость также упрощает построение гибридных и распределенных ландшафтов. Компании с филиальной структурой смогут единообразно развёртывать и поддерживать Directum RX в разных регионах, обеспечивая централизованное управление политиками безопасности, мониторингом и обновлениями. Это особенно ценно для крупных холдингов и организаций с географически распределенной сетью.

«Эта совместимость — пример синергии двух зрелых отечественных продуктов, которые вместе формируют надёжную основу для цифровой трансформации российских компаний. Мы видим растущий спрос на контейнеризированные бизнес-приложения и рады предложить заказчикам проверенный, сертифицированный сценарий внедрения», — сказал Михаил Кобик, технический директор платформы «Боцман».

«Совместное использование платформ расширяет возможности наших клиентов из сегмента enterprise: систему можно надежно развернуть в контейнерной инфраструктуре и задействовать преимущества масштабируемой архитектуры для одновременной работы десятков тысяч территориально распределенных пользователей», — сказал Дмитрий Петров, директор по инвестиционным инициативам Directum.