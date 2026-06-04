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«Ростелеком» и «РусГидро» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области цифровой трансформации

«Ростелеком» и «РусГидро» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, направленном на реализацию совместных проектов цифровой трансформации. Документ предусматривает развитие партнерства в области повышения эффективности, устойчивости и безопасности энергетической инфраструктуры крупнейшего российского электроэнергетического холдинга. Об этом CNews сообщил представитель «Ростелекома».

Сотрудничество позволит компаниям объединить ресурсы и компетенции для решения задач модернизации энергетической инфраструктуры и повышения ее устойчивости в условиях растущих требований к безопасности и непрерывности процессов.

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Партнеры будут обмениваться информацией о цифровых продуктах и сервисах, а также опытом в области импортозамещения программных продуктов. В частности, компании планируют совместно проработать внедрение технологии видеоаналитики и интеграцию ее с существующей инфраструктурой «РусГидро» в целях укрепления уровня охраны труда на объектах компании. Кроме того, сотрудничество предполагает взаимодействие по вопросам развития транспортных сетей связи и строительства волоконно-оптических линий связи.

Михаил Осеевский, президент «Ростелекома», сказал: «Цифровая трансформация энергетики как критической информационной инфраструктуры требует комплексного подхода — от развития ИТ-инфраструктуры до внедрения передовых прикладных решений. Мы продолжаем развивать наше партнерство с «РусГидро» в области цифровизации и укрепляем основу для совместной реализации масштабных проектов, направленных на повышение надежности, эффективности и безопасности работы отрасли, которая имеет стратегическое значение для экономики и общества».

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