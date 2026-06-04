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ITFB Group, Вентра и фонд «Лидеры Будущего» объединят усилия для поддержки молодежи в креативных индустриях и разработке цифровых образовательных и кадровых сервисов

ИТ-компания ITFB Group, HR-холдинг Ventra и фонд общественных, социальных и творческих инициатив «Лидеры Будущего» договорились о совместной работе по развитию креативных индустрий, цифровых образовательных и кадровых сервисов с целью расширения возможностей для профессиональной реализации молодежи. Партнерство охватывает создание бесшовной цифровой НR-Tech среды, развитие молодежных проектов, поддержку талантов и формирование профессиональных сообществ.

Подписи под документом поставили первый заместитель генерального директора «Айтиэфби Тех» Андрей Ремпель, генеральный директор ООО «Вентра» Александр Черников и президент фонда «Лидеры Будущего» Ирина Озниева.

«Работа в сфере креативной экономики — это восходящий кадровый тренд и окно возможностей для профессиональной реализации молодежи. С учетом стремительного развития искусственного интеллекта идет перестройка бизнес-процессов в сфере кадрового обеспечения, что требует создания новых кадровых и образовательных сервисов в привязке к специфике креативных индустрий. ITFB Group обладает глубокой экспертизой в HR Tech и создании ИИ-агентов для управления персоналом, поэтому мы вместе с партнерами разрабатываем цифровые продукты для поддержки молодежных инициатив, которые приведут к созданию Цифрового Акселератора», — отметил Андрей Ремпель.

Одним из ключевых направлений сотрудничества станет создание цифровых сервисов и платформенных решений, которые расширят доступ молодежи к образовательным, творческим и профессиональным возможностям. Новые цифровые продукты будут направлены на формирование, развитие и сохранение кадрового ресурса для обеспечения деятельности системообразующих компаний России, включая создание цифровой инфраструктуры подготовки и перераспределения трудовых ресурсов.

«Сегодня цифровые платформы становятся одним из ключевых инструментов раскрытия человеческого потенциала. Они помогают людям быстрее получать доступ к новым возможностям заработка, профессионального развития и практического опыта, а бизнесу — находить необходимые ресурсы для роста и развития. Благодаря технологиям рынок труда становится более открытым, гибким и доступным для миллионов людей независимо от возраста, региона проживания или этапа профессионального пути. Как один из лидеров рынка платформенной занятости и HR Tech-решений Ventra видит, насколько стремительно растет запрос на современные цифровые форматы взаимодействия между людьми и компаниями. Платформы уже становятся важной частью новой экономики труда, помогая эффективнее соединять спрос и предложение, расширять возможности для самореализации и создавать дополнительные точки роста как для бизнеса, так и для людей. Именно поэтому для нас особенно важно участвовать в проектах, направленных на создание современных цифровых сервисов, которые помогают раскрывать потенциал людей и делают рынок труда более эффективным, технологичным и доступным», — сказала CEO HR-холдинга Ventra и цифровой платформы гибкой занятости Ventra Go! Екатерина Карабанова.

Единая платформа для управления ИТ-инфраструктурой заменяет десятки разрозненных решений
Единая платформа для управления ИТ-инфраструктурой заменяет десятки разрозненных решений Цифровизация

«Вместе с партнерами мы участвуем в формировании цифровой экосистемы поддержки и взращивания нового поколения креативных лидеров. Взаимодействуя с молодежной аудиторией через различные творческие и конкурсные механики, мы вовлекаем молодежь в практическую реализацию повестки развития креативных индустрий, включая решения кадровых и образовательных задач. Мы объединяем возможности цифровых компетенций команды ITFB Group, и экспертизу «Вентры» в работе с молодыми специалистами, чтобы у талантливой молодежи появились все шансы раскрыть свой потенциал и профессиональную реализацию», — сказала президент фонда «Лидеры Будущего» Ирина Озниева.

Стороны сосредоточат работу на создании условий для профессиональной навигации молодежи, раскрытия талантов, развития компетенций и реализации творческого потенциала. Отдельное внимание уделят акселерации молодежных инициатив, экспертному сопровождению проектов и развитию профессиональных, экспертных и творческих сообществ.

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