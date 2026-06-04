ИТ-холдинг «Т1» и Минцифры Республики Татарстан будут совместно развивать цифровые сервисы в сфере здравоохранения

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Татарстана и ИТ-холдинг «Т1» подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство нацелено на реализацию проектов в здравоохранении: экспертиза, продукты и сервисы «Т1» помогут повысить качество и скорость оказания медицинской помощи жителям региона за счет цифровизации лечебных учреждений. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Республика Татарстан демонстрирует устойчивый рост ИT-отрасли: выручка в 2025 г. достигла 270 млрд руб., налоговые отчисления — 42 млрд руб. Регион объединяет 3,5 тыс. профильных компаний, из них более 680 имеют аккредитацию Минцифры России.

Регион входит в топ-5 России по количеству малых технологических компаний — 257 организаций. Доля занятых в ИT и смежных отраслях составляет 3,3% экономически активного населения, один из максимальных показателей среди субъектов России. Компетенции: искусственный интеллект, робототехника, разработка программного обеспечения. Параллельно внедряются цифровые решения в госуправлении и социальной сфере, включая здравоохранение.

«В 2025 г. мы запустили программу прорывных ИТ-решений, цель которой — создать в Татарстане единое цифровое пространство для повышения качества жизни наших граждан и конкурентоспособности экономики. А в этом году республика стала первой из регионов России, кто запустил свою программу развития искусственного интеллекта, благодаря которой мощности ИИ смогут использовать не только органы власти, но и врачи, учителя и бизнес. Мы будем рады рассмотреть возможность запуска в рамках этих программ совместных проектов с ИТ-холдингом Т1», — сказал Илья Начвин, министр цифрового развития, государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан.

«Сегодня Татарстан — один из наиболее динамично развивающихся регионов страны, где последовательно реализуются масштабные проекты цифровой трансформации. Для ИТ‑холдинга «Т1» партнерство с Минцифры республики — это возможность сделать вклад в цифровизацию здравоохранения в регионе, опираясь на собственные экспертизу и технологии. Вскоре будут запущены несколько пилотных проектов в локальных медицинских учреждениях. Уверены, что совместная работа позволит повысить эффективность процессов в здравоохранении и стать примером для лечебных учреждений и других регионов», — отметил Дмитрий Харитонов, генеральный директор ИТ-холдинга «Т1».