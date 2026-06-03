CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы Цифровизация Внедрения
|

Программный робот от «Первого Бита» заменил ночного администратора в интернет-магазине Xcom

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» автоматизировал круглосуточную обработку заказов без найма дополнительного персонала в интернет-магазине Xcom-Shop при помощи программного робота на платформе PIX RPA. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

Магазин сталкивался с типичной для e-commerce проблемой: заказы, поступающие после окончания рабочего дня, лежали без движения до утра. Это приводило к тому, что клиенты не получали подтверждение вовремя, товар мог быть распродан, а утром сотрудникам бухгалтерии и логистики приходилось срочно обрабатывать накопившуюся очередь. Кроме того, ручной ввод данных создавал риски дублей, пропусков и ошибок в артикулах.

Чтобы решить эту проблему и организовать обработку заказов по ночам, администрация магазина обратилась к специалистам ИТ-интегратора «Первый Бит» в Санкт-Петербурге. Интегратор уже зарекомендовал себя как партнер для Xcom, внедрив в работу магазина робота-закупщика, ускорившего процесс резервирования товаров в три раза.

Специалисты «Первого Бита» изучили запрос клиента и предложили решение, максимально эффективно использующее уже имеющуюся у заказчика лицензию на платформу роботизации PIX RPA, что позволило избежать дополнительных затрат.

«Внедрение прошло в несколько этапов: от обследования и разработки сценария до опытно-промышленной эксплуатации и передачи в сопровождение. Особое внимание уделили надежности и минимальному вмешательству: система работает автономно, а при сбое – отправляет уведомление администратору», – отметила руководитель отдела BI/RPA департамента автоматизации финансового учета компании «Первый Бит» в Санкт-Петербурге Ксения Горяинова.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

Теперь внедренный в деятельность компании программный робот запускается каждый час с 21:30 до 08:00, автоматически подключается к клиенту «», авторизуется с использованием защищенных учетных данных и выполняет все операции по резервированию и учету заказов. Ночные заказы не ждут утра, а обрабатываются сразу, что значительно повысило удовлетворенность клиентов и снизило нагрузку на сотрудников в первой половине дня.

Сегодня Xcom-Shop обеспечивает круглосуточный сервис без персонала на месте – каждый заказ, даже самый поздний, обрабатывается в течение часа и резервируется в системе. Помимо этого, внедрение робота позволило исключить человеческие ошибки при переносе данных из внешних каналов продаж, что снизило количество споров по заказам.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?

«Яндекс» продал «Авто.ру» за 35 миллиардов

Цена инерции: сколько бизнес платит за отсутствие системы планирования

Бельгия по требованию России арестовала имущество Google на 115 миллионов евро

Вячеслав Шипилов, OpenYard: Команда разработки должна учитывать весь жизненный цикл серверной платформы

CNews FORUM Кейсы 2026: До главного ИТ-мероприятия лета осталось две недели

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Пауэрбанки с быстрой и беспроводной зарядкой, с которыми можно в самолет: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290