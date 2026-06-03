МТС и «Транстелематика» займутся цифровизацией городского транспорта

МТС и «Сервисный центр Транстелематика» договорились о стратегическом партнерстве в области цифровизации городского транспорта и грузоперевозок. Компании займутся проработкой создания и внедрения совместных решений в таких направлениях, как видеонаблюдение, кибербезопасность и логистика. Об этом CNews сообщил представитель МТС.

МТС и «Транстелематика» проработают вопросы совместного оказания услуг по обеспечению городского транспорта WI-FI-сетями и мультимедийными сервисами совместной разработки. Также стороны рассмотрят применение SIM-решений для передачи телематических данных (координатов, технического состояния), видеопотоков и оплаты проездов. Реализация этих планов позволит ускорить процесс транзакций для пассажиров и повысить уровень безопасности дорожного движения.

Среди перспективных направлений сотрудничества: мониторинг грузоперевозок, внедрение ИИ-видеоаналитики на подвижном составе и остановочных пунктах, подсчет пассажиропотока и контроль состояния водителя. Стороны также проработают вопрос развертывания выделенных сетей pLTE/5G для автопарков, депо и транспортных узлов в целях обеспечения надежной связи для систем управления транспортом.

«Цифровизация транспорта – это создание умной экосистемы, где инновации обеспечивают комфорт и безопасность перевозок. Технологии, такие как спутниковый мониторинг, контроль расхода топлива и спецтехники позволяют повысить эффективность перевозок. Взаимодействие с «Транстелематикой» призвано ускорить цифровизацию городского транспорта и послужить мощным драйвером для его дальнейшего развития», – отметил вице-президент по корпоративному бизнесу МТС Олег Алдошин.

«Соглашение с МТС задает четкую дорожную карту цифровизации транспорта и улично-дорожной сети. Мы объединяем нашу экспертизу в телематике, AI-видеоаналитике и системах оплаты проезда с инфраструктурными решениями МТС — частными сетями pLTE/5G, C-V2X и MTS Pay. Вместе обеспечим кибербезопасность объектов КИИ по 187-ФЗ, усилим контроль грузоперевозок, включая рефрижераторы, и внедрим мультимедийные сервисы для пассажиров. Отдельный блок — безопасность дорожного движения: фотовидеофиксация нарушений ПДД, весогабаритный контроль и развитие интеллектуальных транспортных систем в регионах. Это напрямую повысит транспортную безопасность и ляжет в основу наших совместных проектов в рамках региональных транспортных реформ и ГЧП. Уверен, наше партнерство задаст новые стандарты умной мобильности в России», – сказал генеральный директор «СЦ ТТМ» Михаил Казаков.