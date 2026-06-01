Клиентам «Р7» стали доступны новые форматы технической поддержки

Разработчик ПО для офисной работы и коммуникаций «Р7» объявил о расширении линейки пост-продажных сервисов для корпоративных заказчиков. Уже существующая гарантийная техническая поддержка дополнилась новыми форматами сопровождения. Заказчикам стали доступны пакеты инженерных часов, комплексные услуги под ключ, расширенная и премиальная поддержка.

Клиентам из среднего и крупного бизнеса со сложной ИТ-инфраструктурой теперь доступна обновленная версия расширенной технической поддержки. Она предполагает работу с выделенной сервисной командой, повышенный приоритет обработки обращений и расширенные параметры обслуживания. В числе возможностей — комплексные мероприятия по управлению ИТ-сервисом и его устойчивостью: архитектурное проектирование, отсутствие лимитов по обращениям, а также возможность выезда инженеров на площадку заказчика.

Одним из новых форматов стали пакеты инженерных часов. Они представляют собой зафиксированный объём работ специалистов «Р7», который может использоваться для решения периодически возникающих задач — разрешения инцидентов, консультаций, диагностики, оптимизации и др. Такой подход позволяет заказчикам привлекать инженеров компании по мере необходимости.

Для решения точечных задач «Р7» предлагает клиентам услугу под ключ. В этом случае работа строится в проектном формате: у клиента есть задача и результат, который должен быть достигнут в определенные сроки. А со стороны «Р7» есть команда инженеров, которая проектом занимается. Удобно, если нужно реализовать конкретные задачи: провести развертывание системы, миграцию, решить вопросы интеграции систем и др.

Премиальная техническая поддержка пригодится предприятиям крупного бизнеса и государственным структурам, в случае, когда необходимо обеспечить максимально бесперебойное функционирование критичных систем. Пакет предполагает проактивное сопровождение, расширенное соглашение SLA и гарантированный аптайм, безлимитные обращения, выездная поддержка.

«Поскольку ИТ-ландшафт и задачи клиентов различаются, мы считаем важным сохранить гибкость и дать возможность выбрать именно тот уровень и количество сервиса, которые требуются в конкретном случае. Новая линейка сервисов поддержки позволяет заказчикам определить наиболее оптимальный формат взаимодействия в зависимости от целей, от стандартной техподдержки до комплексного инженерного сопровождения и реализации проектов с фиксированным результатом.», — отметил Олег Жигалов, технический директор «Р7».

