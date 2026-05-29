DPD в России автоматизировала учет расходов на первой и последней миле

DPD в России завершила внедрение системы управления затратами на сбор и доставку грузов. Платформа обеспечивает ежедневный мониторинг расходов и позволяет отслеживать прибыльность операций вплоть до отдельной отправки. Об этом CNews сообщили представители DPD.

Решение объединяет данные о провайдерах, курьерах, тарифах и выполненных заданиях. Информация автоматически поступает в облачное хранилище, где рассчитывается оплата исполнителям. Задержка в обновлении составляет полтора-два дня, что позволяет оперативно фиксировать отклонения и корректировать работу на уровне конкретных курьеров, подразделений или направлений.

Платежная подсистема автоматически формирует отчеты с гибкой периодичностью — еженедельно, дважды в месяц или ежемесячно в зависимости от условий договора. Провайдеры видят планируемые начисления через личный кабинет и могут согласовать данные или отправить их на доработку. После подтверждения клиентом (DPD) счет формируется автоматически.

«Несколько лет назад информация о перевозчиках и объемах доставок загружалась вручную в Excel. Теперь весь массив данных автоматически выгружается в облако и визуализируется в Power BI. Мы анализируем динамику по любым периодам и моделируем влияние изменения тарифов на итоговые показатели», — сказали представители DPD.

Автоматизация позволила оптимизировать нагрузку на персонал: один специалист теперь обслуживает несколько филиалов. Компания разработала систему дашбордов для разных ролей — руководители филиалов видят консолидированные показатели по территориям, логисты отслеживают загрузку рейсов, экономисты контролируют себестоимость.

Система анализирует прибыльность каждого клиента с учетом всех составляющих затрат на первой и последней миле. По запросу создаются дополнительные аналитические отчеты для углубленной оценки затрат. Это особенно важно при запуске новых сервисов, когда необходимо оперативно оценить их рентабельность и принять обоснованные управленческие решения.

Магистральная и складская логистика войдут в следующие этапы проекта.

