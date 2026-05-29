79% предпринимателей используют ИИ для решения рабочих задач на постоянной основе

94% опрошенных предпринимателей используют ИИ или языковые модели (LLM) для решения рабочих задач, при этом 79% из них делают это на постоянной основе. Большинство обращается к ИИ два-три раза в неделю (32%), почти каждый день (20%) или несколько раз в день (15%). Минимум раз в неделю искусственный интеллект используют 12% опрошенных, еще 12% — один-два раза в месяц и только 5% никогда не обращаются к нему за помощью. Об этом CNews сообщили представители «Точка Банка».

Также 47% опрошенных отмечают, что по ощущениям в последнее время стали чаще использовать ИИ для решения рабочих задач.

Предприниматели используют весь спектр доступных ИИ-решений: от чат-ботов до специализированных сервисов. В рабочих задачах чаще всего помогают чат-боты (74%), голосовые помощники (58%) и поисковики на основе ИИ (57%).

Нейросети в основном используют для работы с текстами: улучшение стиля (37%), перевод на другой язык (33%), черновик рабочего письма (26%).

«Предприниматели из сфер услуг и розничной торговли, например, чаще используют ИИ для перевода текстов на другие языки, а строители для продвинутого поиска: создания конкретного ответа вместо набора ссылок на сайты», — сказали аналитики «Точка Банка».

40% опрошенных считают, что нейросети справляются со всем спектром задач. При этом 14% отмечают, что ИИ не всегда качественно работает с информацией: поиск, анализ и фильтрация вызывают затруднения. Сложности возникают также с генерацией контента (текстов и изображений, 6%), обработкой изображений и фотографий (6%), математическими операциями и анализом данных (5%), работа с таблицами и кодом (4%).

Исследователи «Точка Банка» опросили владельцев бизнеса в разных сферах: ИT, торговля, производство, услуги и другие. Было опрошено 488 предпринимателей по всей России, выборка собрана так, чтобы мнение предпринимателей отражало ситуацию по всей России. В исследовании учтены только ответы респондентов, которые прошли опрос целиком. Данные агрегированы и представлены в процентах от числа ответивших.


