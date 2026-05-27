«Онланта» получила статус авторизованного партнера SafeMobile

SafeMobile сообщает, что «Онланта», российский поставщик услуг ИТ-аутсорсинга, входящий в группу компаний «Ланит», получила статус авторизованного партнера SafeMobile. Об этом CNews сообщили представители SafeMobile.

В рамках партнерства «Онланта» будет заниматься внедрением UEM-решения SafeMobile у корпоративных и государственных заказчиков.

SafeMobile предоставляет технологическую платформу для управления корпоративной мобильностью, а «Онланта» обеспечивает работу с организациями на этапах предпроектной подготовки, пилотирования, внедрения и дальнейшего сопровождения решения.

Партнерство позволит корпоративным и государственным заказчикам быстрее запускать проекты по управлению мобильной инфраструктурой и получать поддержку не только на уровне продукта, но и на уровне практического внедрения в существующие ИТ-процессы.

«Для нас важно развивать партнерскую сеть с компаниями, которые обладают опытом работы с корпоративной инфраструктурой и понимают реальные задачи заказчиков. Статус авторизованного партнёра SafeMobile позволит “Онланте” предлагать рынку российское UEM-решение и сопровождать проекты на всех ключевых этапах — от пилота до промышленной эксплуатации», — сказали в SafeMobile.

