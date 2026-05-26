Представлено обновление Deckhouse: биллинг, усиленная безопасность модулей и линейка управляемых сервисов

Российский вендор Deckhouse представил итоги развития своей платформы за последние полгода. Основные изменения коснулись управляющего слоя и безопасности Deckhouse Kubernetes Platform (DKP), виртуализации в рамках решения, а также развития линейки управляемых сервисов. Кроме того, обновление затронуло возможности наблюдаемости, работу с данными и инструменты обучения специалистов.

Управление расходами и предсказуемость ИТ-бюджета.

В центре управления кластерами DKP, Deckhouse Commander, реализованы биллинг и управление затратами. Новый инструмент позволяет перевести потребление ресурсов (CPU, память, хранилище) в понятные бизнес-показатели по проектам, командам и кластерам. Это делает расходы на инфраструктуру прозрачными и предсказуемыми для компаний.

Защита на уровне ядра ОС и снижение поверхности атаки.

Платформа переходит на новый уровень безопасности модулей. Внедрена система контроля целостности модулей на базе файловой системы EROFS и технологии dm-verity. Это гарантирует защиту компонентов платформы от несанкционированных изменений на уровне ядра ОС.

Кроме того, использование distroless-образов в CNI Cilium сокращает поверхность потенциальных атак на платформу, а новые политики не позволяют рабочим нагрузкам размещаться на системных узлах и получать избыточные привилегии. Это исключает человеческий фактор при настройке размещения нагрузок и избавляет ИБ-специалистов от ручной проверки манифестов.

Также компания переоформила сертификат ФСТЭК России №4860: теперь он распространяется не только на контейнеризацию, но и на виртуализацию. В результате продукт DKP Certified Security Edition Pro позволяет управлять контейнерами и виртуальными машинами в рамках единой защищённой платформы.

Готовые сервисы для ускорения разработки (PaaS).

Платформа предоставляет командам доступ к семи управляемым сервисам для работы с данными, включая PostgreSQL, Kafka и Valkey. Managed-модель снижает операционную нагрузку на инфраструктурную команду и ускоряет запуск новых бизнес-приложений.

Единая платформа для контейнеров и виртуализации.

Deckhouse позволяет управлять виртуальными машинами (ВМ) в общем контуре с контейнерами. Платформа обеспечивает единый подход к управлению любыми пользовательскими нагрузками, сквозную наблюдаемость и общие инструменты безопасности.

В обновлении добавлены функции: клонирование ВМ, выбор конкретного сервера при миграции ВМ, работа с внешними USB-устройствами и оптимизированная работа с хранилищем образов. В сочетании с полноценным API и единым веб-интерфейсом это позволяет автоматизировать работу с виртуальными машинами так же легко, как и с контейнерами. Такой подход избавляет от дублирования инфраструктуры, снижает операционные расходы и ускоряет развёртывание приложений.

Другие ключевые изменения:

Запуск AI/ML-нагрузок любой сложности. DKP обеспечивает более гибкое распределение ресурсов GPU под разные типы нагрузок на одном узле с помощью покарточной настройки MIG.

Актуальные версии Kubernetes. Разработчики DKP добавили в платформу поддержку версий Kubernetes 1.34 и 1.35, а также внедрили инструменты для гибкого управления доступностью экспериментальных возможностей Kubernetes. Это позволяет командам раньше пробовать инновационные технологии Kubernetes в своих задачах.

Встроенный реестр образов (Registry). Появилась возможность использовать внутренний реестр вместо внешнего — как для образов платформы, так и для прикладной нагрузки. Это избавляет от необходимости настраивать сторонние инструменты и экономит ресурсы на их поддержку.

Разделение прав доступа в UI. В интерфейсе провели деление платформы на административную (система) и пользовательскую (проекты) части. Правила доступа позволяют чётко разделить доступные операции на уровне всей системы или отдельного проекта — теперь и в UI.

Развитие универсальной интеграции. Deckhouse Kubernetes Platform работает в любых окружениях: от публичных облаков до физических серверов. В новом релизе возможности интеграции расширены для VMware Cloud Director, vSphere и zVirt. Единый стандарт управления позволяет переносить нагрузки между разными провайдерами через настройку конфигурации — без сложной архитектурной перестройки системы.

Упрощение эксплуатации и повышение наблюдаемости. Настраивать условия алертов и создавать собственные метрики стало проще и быстрее. Все действия доступны из одного окна — это сокращает время настройки, снижает «порог входа» для специалистов и сокращает время на диагностику сбоев.

Понятная документация и обучение. Команда Deckhouse добавила материалы и актуализировала разделы в документации, чтобы сделать её удобнее и практичнее для команд внедрения и эксплуатации. В «Deckhouse Академии» запущены новые курсы по безопасности и наблюдаемости, а также открыта профессиональная сертификация для ИБ-инженеров.

«Развивая Deckhouse Kubernetes Platform как открытый индустриальный стандарт за последние полгода мы значительно расширили функциональность платформы. Особое внимание уделили прозрачности расходов и информационной безопасности: биллинг в Deckhouse Commander даёт чёткое понимание стоимости каждого проекта, а новые уровни защиты повышают устойчивость к современным угрозам. Мы упрощаем пользовательский путь и добавляем управляемые сервисы: в последнем обновлении это семь сервисов, закрывающих основные сценарии работы с данными и очередями. При этом DKP остаётся единым слоем управления, одинаково стабильно работающим в облаках и частных контурах вне зависимости от вендора», — сказал Карапет Манасян, директор по продукту Deckhouse Kubernetes Platform.