«Битрикс24» обновила сервис КЭДО

Компания «Битрикс24» обновила сервис кадрового электронного документооборота. В релизе «Вайбкод» представлено четыре новых сценария для работы с кадровыми документами. Обновления ориентированы на компании, которые ведут кадровый документооборот внутри «Битрикс24» и хотят сократить число ручных операций и переключений между системами. Об этом CNews сообщил представитель «Битрикс24».

Теперь руководитель сможет подписывать кадровые документы УКЭП (усиленная квалифицированная электронная подпись) через мобильное приложение «Госключ» без необходимости находиться за компьютером. Кадровый специалист отправляет документ на подпись, и генеральный директор подписывает его с телефона.

Подключение «Госключа» также стало проще. Интеграция теперь настраивается автоматически в одно действие. Это убирает барьер при внедрении КЭДО, делает процесс быстрым, понятным и простым.

В КЭДО появилась возможность редактировать документ напрямую в интерфейсе «Битрикс24», без необходимости скачивать файл, вносить правки во внешнем редакторе и загружать его повторно.

Кадровый специалист открывает мастер отправки или ранее созданный шаблон, переходит к документу и нажимает «Редактировать». В редакторе добавляет символьные коды, специальные обозначения, которые автоматически подставляют в документ данные из «Битрикс24» и «». Далее при необходимости правит текст, после чего отправляет на подпись. Сотрудник получает документ с уже подставленными данными. Подготовка и отправка выполняются в одном окне без переключения между системами.

Документ, добавленный и согласованный в HR-воронке цифровых рабочих мест, теперь можно направить на подпись через КЭДО. Ранее можно было отправить только шаблон созданный в КЭДО, а отправка на подпись добавленного или сгенерированного документа требовала дополнительных ручных действий.

Теперь документ проходит полный цикл – от согласования до подписания – в единой цепочке. Кадровый специалист не переключается между системами: документ автоматически направляется на подпись сотруднику из HR-воронки. Это позволяет встраивать КЭДО в уже настроенные процессы компании без переработки существующих маршрутов.

Раньше документы КЭДО в цифровых рабочих местах сотрудников и документы из КЭДО существовали отдельно. Теперь они работают вместе – два сценария объединены в одном потоке. Документ можно создать в цифровом рабочем месте, провести через согласование и подписать — всё в одном процессе, без лишних шагов.

Теперь вся гибкость бизнес-процессов (БП) доступна из раздела КЭДО. Доступен полноценный конструктор маршрутов согласования БП — без ограничений по количеству этапов и уровней, вне зависимости от размера и структуры компании. Администратор один раз настраивает маршрут с условными переходами и параллельным согласованием, после чего он становится доступен для любого документа или шаблона.

Теперь согласование документа запускается вместе с бизнес-процессом. Специалист загружает документ с рабочего стола, выбирает заранее настроенный маршрут БП и отправляет документ на подписание, не переключаясь между системами.

