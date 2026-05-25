Платформа «Экзон» автоматизировала подготовку сметы контракта с помощью ИИ

Экосистема для управления строительством «Экзон» продолжает курс на интеграцию искусственного интеллекта в ключевые процессы платформы. Новое обновление затронуло модуль Актирование: теперь пользователям доступна автоматическая подготовка сметы контракта по шаблону. Об этом CNews сообщили представители «Экзон».

Чтобы воспользоваться функцией, достаточно нажать кнопку действия «Подготовить автоматически» и выбрать соответствующий способ подготовки. Система самостоятельно сформирует смету по заданному шаблону, исключая необходимость ручного заполнения и минимизируя риск ошибок на одном из наиболее трудоемких этапов работы с документацией.

Нововведение дополняет уже существующий функционал модуля. Актирование отвечает за автоматическое формирование актов выполненных работ (КС-2), справок о стоимости работ (КС-3), на основе сметы контракта и данных из модуля ИТД. Оперативное и корректное оформление закрывающей документации подтверждает объемы выполненных работ и запускает процесс оплаты в адрес подрядчика. Автоматическая подготовка сметы делает эту процедуру еще быстрее.

«Подготовка сметы контракта – один из самых ресурсоемких этапов в работе с документацией о приемке выполненных работ. Специалисты тратили значительное время на заполнение шаблонов вручную, что влекло за собой риск ошибок и задержек в согласовании. Автоматизация этого процесса – системный шаг, который убирает рутину там, где она создает наибольшие потери, и дает участникам строительного процесса возможность сосредоточиться на контроле качества работ», – отметила Мария Ларькина, руководитель направления.