ГК Softline и АО «Информатика» будут развивать технологическое партнерство

«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, и АО «Информатика», разработчик автоматизированных систем управления, подписали соглашение о технологическом партнерстве. В рамках сотрудничества «Софтлайн Решения» будет оказывать услуги по продаже и внедрению продуктов вендора, что расширит возможности заказчиков в реализации комплексных проектов цифровизации. Об этом CNews сообщили представители Softline.

АО «Информатика» работает на рынке более 69 лет, последние 30 лет занимается автоматизацией бизнес-процессов крупнейших предприятий страны. За это время компания создала целую экосистему решений под единым брендом АСМО. Продукты вендора позволяют автоматизировать производственные, управленческие и другие ключевые бизнес-процессы на предприятиях любого масштаба.

В портфель компании «Софтлайн Решения» вошли четыре продукта: «АСМО-ВТиПО» — система инвентаризации, учета и контроля ИТ-активов, которая помогает оптимизировать расходы на закупку оборудования и ПО; «АСМО-ТОиР» — программный комплекс технического обслуживания и ремонта оборудования, повышающий точность контроля и снижающий простои оборудования; «АСМОграф» — кроссплатформенный векторный графический редактор для создания инженерных и деловых схем с поддержкой совместной работы, отображения данных на схеме, импорта и экспорта схем Visio и AutoCAD; «АСМО-метрология» — решение для учета, планирования и контроля поверок, калибровок и движения средств измерений.

Специалисты «Софтлайн Решений» обладают компетенциями для реализации комплексных проектов по внедрению этих продуктов.

«Вся экосистема, состоящая из более чем 20 решений, создана на базе нашей собственной инструментальной платформы для разработки «АСМО-система». Благодаря этому ключевыми преимуществами для бизнеса становятся масштабируемость и высокая производительность систем, особенно при работе с большими объемами информации. А за счет открытости для интеграции с любыми внешними ИС и встроенными средствами разработки доступно создание единого информационного пространства, агрегирующего все данные в любой из программных комплексов АСМО. Наш опыт создания систем для консолидации данных и компетенции специалистов «Софтлайн Решений» позволят автоматизировать сложные и уникальные процессы российских компаний на профессионально новом уровне», — отметил Михаил Козлов, заместитель генерального директора АО «Информатика».

«Сотрудничество с компанией «Информатика» открывает нашим заказчикам новые возможности для реализации проектов цифровой трансформации на базе надежных российских ИТ-продуктов с полной сервисной поддержкой. Специалисты «Софтлайн Решений» будут использовать встроенные средства разработки АСМО-системы в создании и развитии своих собственных продуктов. Мы видим устойчивый интерес на рынке к системам, которые позволяют оптимизировать операционные затраты, повышать прозрачность управления ИТ-активами и производственным оборудованием, ведь использование таких решений напрямую влияет на эффективность бизнеса. Наши эксперты обеспечат комплексный подход при внедрении решений АСМО. Совместно с вендором мы намерены наращивать число проектов для предприятий в разных отраслях и развивать взаимовыгодное партнерство», — сказал Виталий Левицкий, менеджер по развитию бизнеса управления инфраструктурных решений компании «Софтлайн Решения» (ГК Softline).