CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

«Курчатовский институт» начинает регулярные испытания софта компании «РуПост»

Входящая в «Группу Астра» компания «РуПост» и Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» подписали соглашение о создании Центра тестирования продуктов вендора, предназначенных для унифицированных корпоративных коммуникаций. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Эксперты будут на постоянной основе проводить испытания и научно-технический анализ свежих версий платформы RuPost, почтового клиента Desktop X и системы мобильных рабочих мест WorksPad. Цель – делиться с рынком релевантным опытом их применения, рекомендовать определенные подходы и решения, которые гарантированно проверены и апробированы.

Согласно договору, «РуПост» обеспечит технологическое наполнение Центра и передаст партнеру неисключительные права на использование своих продуктов в режиме раннего доступа, методические рекомендации и программу испытаний, а также окажет техническую поддержку при развёртывании стендов.

«Курчатовский институт» предоставит интеллектуальную и лабораторную базу, выделит вычислительные мощности и инженеров, будет проводить сами испытания и готовить заключительные отчёты с рекомендациями по доработке софта, выводами о том, насколько он готов к применению.

Результаты работы Центра вендор задействует для дальнейшего развития своей продукции и совместных активностей, связанных с популяризацией локальных ИТ, включая публикации и выступления на отраслевых мероприятиях.

Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает?
Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает? Безопасность

Взаимодействие «РуПост» и «Курчатовского института» длится несколько лет, и в НИЦ пользуются ПО разработчика. Создание Центра тестирования стало не просто продолжением сотрудничества, а еще одним подтверждением того, что отечественные инфокоммуникационные технологии имеют действительно стратегическое значение.

«Партнерство с такой авторитетной и уважаемой организацией, как Курчатовский институт, — это знак качества, и он дорогого стоит. Когда твои продукты использует и тестирует научная школа с мировым именем, у которой за плечами создание прорывных технологий и фундаментальных открытий, — это и большая ответственность, и мощнейший стимул для развития. Создание Центра тестирования на базе НИЦ "Курчатовский институт" позволит нам выводить на рынок решения, которые с первого дня готовы к самым высоким требованиям крупнейших государственных, научных и промышленных заказчиков. Уверен, что результаты совместной работы станут весомым вкладом в технологический суверенитет России в сфере корпоративных коммуникаций», — сказал Илья Симонов, генеральный директор компании «РуПост».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цена инерции: сколько бизнес платит за отсутствие системы планирования

Власти США выделяют IBM $1 млрд на гигантскую фабрику квантовых чипов

Узбекистан становится новой точкой роста для цифровых компаний

Введение платы за VPN-трафик решили отложить до выборов в Госдуму осенью 2026 года

Digital Q: от визуальной разработки к готовым библиотекам и ИИ

Российский ИТ-гигант радикально сокращает штат. Уволены сотни человек, и это лишь начало – людей заменяют на роботов и алгоритмы

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные консоли с возможностью подключения к телевизору: выбор ZOOM

Обзор умной лампы Govee RGBICWW Table Lamp 2 Pro Sound by JBL: главная по светомузыке

Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: ультралегкий компаньон для ЗОЖ и спорта

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290