«Курчатовский институт» начинает регулярные испытания софта компании «РуПост»

Входящая в «Группу Астра» компания «РуПост» и Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» подписали соглашение о создании Центра тестирования продуктов вендора, предназначенных для унифицированных корпоративных коммуникаций. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Эксперты будут на постоянной основе проводить испытания и научно-технический анализ свежих версий платформы RuPost, почтового клиента Desktop X и системы мобильных рабочих мест WorksPad. Цель – делиться с рынком релевантным опытом их применения, рекомендовать определенные подходы и решения, которые гарантированно проверены и апробированы.

Согласно договору, «РуПост» обеспечит технологическое наполнение Центра и передаст партнеру неисключительные права на использование своих продуктов в режиме раннего доступа, методические рекомендации и программу испытаний, а также окажет техническую поддержку при развёртывании стендов.

«Курчатовский институт» предоставит интеллектуальную и лабораторную базу, выделит вычислительные мощности и инженеров, будет проводить сами испытания и готовить заключительные отчёты с рекомендациями по доработке софта, выводами о том, насколько он готов к применению.

Результаты работы Центра вендор задействует для дальнейшего развития своей продукции и совместных активностей, связанных с популяризацией локальных ИТ, включая публикации и выступления на отраслевых мероприятиях.

Взаимодействие «РуПост» и «Курчатовского института» длится несколько лет, и в НИЦ пользуются ПО разработчика. Создание Центра тестирования стало не просто продолжением сотрудничества, а еще одним подтверждением того, что отечественные инфокоммуникационные технологии имеют действительно стратегическое значение.

«Партнерство с такой авторитетной и уважаемой организацией, как Курчатовский институт, — это знак качества, и он дорогого стоит. Когда твои продукты использует и тестирует научная школа с мировым именем, у которой за плечами создание прорывных технологий и фундаментальных открытий, — это и большая ответственность, и мощнейший стимул для развития. Создание Центра тестирования на базе НИЦ "Курчатовский институт" позволит нам выводить на рынок решения, которые с первого дня готовы к самым высоким требованиям крупнейших государственных, научных и промышленных заказчиков. Уверен, что результаты совместной работы станут весомым вкладом в технологический суверенитет России в сфере корпоративных коммуникаций», — сказал Илья Симонов, генеральный директор компании «РуПост».