«Корус Консалтинг» добавил в «Авандок.Платформу» новый модуль «Конструктор договоров»

ГК «Корус Консалтинг» выпустила обновление платформы «Авандок», добавив инструмент для автоматизации подготовки договорных документов. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

«Авандок.Платформа» — комплексное ИТ-решение для управления корпоративной информацией (электронными документами, контентом и связанными с ними процессами) в едином пространстве для средних и крупных компаний, работающих с большим объемом данных и документов.

В новой версии платформы пользователям стал доступен «Конструктор договоров», который позволяет снижать объем ручной работы при подготовке документов за счет создания проекта договора на основе утвержденных шаблонов, управления редактируемыми фрагментами текста и отправки документа по маршруту согласования.

В основе модуля лежит сценарий работы с типовыми и примерными формами договоров, уже утвержденными в организации. Пользователь выбирает нужный шаблон, после чего система формирует проект документа и позволяет заполнить только те поля и формулировки, которые предусмотрены внутренним регламентом. Остальная часть текста остается защищенной от произвольного редактирования, что помогает соблюдать единый стандарт документов и снижать риск ошибок.

Конструктор договоров поддерживает несколько вариантов работы с редактируемыми формулировками. Отдельные фрагменты можно вводить вручную, выбирать из справочника, включать в текст без изменений или полностью исключать из итоговой редакции договора. После подготовки документ можно сразу направить на согласование внутри системы, что позволяет связать этап создания договора с последующими корпоративными процессами без использования сторонних сервисов.

Также модуль дает возможность предварительного просмотра печатной формы документа и работы с уже подготовленным проектом договора. После сохранения проекта права на редактирование ограничиваются, а доступные для изменения фрагменты остаются явно графически выделенными, что делает дальнейшую работу более прозрачной для участников договорного процесса.

Для администраторов предусмотрена возможность централизованно изменять тексты шаблонов договоров. Это особенно важно для крупных компаний, которые работают с большим объемом типовых документов и регулярно обновляют договорные формы, изменяя их с учетом требований регуляторов, внутренней политики или разных категории контрагентов.

Помимо «Конструктора договоров» в платформе «Авандок» появился ряд доработок – новый канбан с расширенными настройками группировок и фильтров, дашборд «Календарь» с режимами просмотра «день, неделя, месяц и год», календари планирования рабочего времени для всей организации или конкретного сотрудника, расширенные настройки пользовательского интерфейса, учет часовых поясов при регистрации документов и формировании отчетов, настраиваемые коннекторы к внешним OCR- и ИИ-сервисам, а также переработанный механизм интеграции с операторами ЭДО. Модуль интеграции с операторами ЭДО перенесен в визуальный конструктор, что позволяет настроить сложные сценарии работы с неформализованной корреспонденцией, формализованными финансовыми и договорными документами (в рамках обновления более 30 изменений).

«До сих пор подготовка договора требовала ручного труда: необходимо было найти нужный шаблон в библиотеке, внести правки, не допустив ошибок, и только потом прикрепить документ к карточке для запуска на согласование. "Конструктор договоров" упрощает этот путь — система автоматически формирует документ на основе утверждённых шаблонов, предлагает допустимые формулировки и минимизирует ошибки при редактировании. Сотрудник по-прежнему участвует в подготовке документа, но в рамках чётко заданных правил, а не произвольного редактирования файла», — сказал Павел Перов, директор по продукту «Авандок» ГК «Корус Консалтинг».