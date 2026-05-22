CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

«Корус Консалтинг» добавил в «Авандок.Платформу» новый модуль «Конструктор договоров»

ГК «Корус Консалтинг» выпустила обновление платформы «Авандок», добавив инструмент для автоматизации подготовки договорных документов. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

«Авандок.Платформа» — комплексное ИТ-решение для управления корпоративной информацией (электронными документами, контентом и связанными с ними процессами) в едином пространстве для средних и крупных компаний, работающих с большим объемом данных и документов.

В новой версии платформы пользователям стал доступен «Конструктор договоров», который позволяет снижать объем ручной работы при подготовке документов за счет создания проекта договора на основе утвержденных шаблонов, управления редактируемыми фрагментами текста и отправки документа по маршруту согласования.

В основе модуля лежит сценарий работы с типовыми и примерными формами договоров, уже утвержденными в организации. Пользователь выбирает нужный шаблон, после чего система формирует проект документа и позволяет заполнить только те поля и формулировки, которые предусмотрены внутренним регламентом. Остальная часть текста остается защищенной от произвольного редактирования, что помогает соблюдать единый стандарт документов и снижать риск ошибок.

Конструктор договоров поддерживает несколько вариантов работы с редактируемыми формулировками. Отдельные фрагменты можно вводить вручную, выбирать из справочника, включать в текст без изменений или полностью исключать из итоговой редакции договора. После подготовки документ можно сразу направить на согласование внутри системы, что позволяет связать этап создания договора с последующими корпоративными процессами без использования сторонних сервисов.

Также модуль дает возможность предварительного просмотра печатной формы документа и работы с уже подготовленным проектом договора. После сохранения проекта права на редактирование ограничиваются, а доступные для изменения фрагменты остаются явно графически выделенными, что делает дальнейшую работу более прозрачной для участников договорного процесса.

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад
Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад Ритейл

Для администраторов предусмотрена возможность централизованно изменять тексты шаблонов договоров. Это особенно важно для крупных компаний, которые работают с большим объемом типовых документов и регулярно обновляют договорные формы, изменяя их с учетом требований регуляторов, внутренней политики или разных категории контрагентов.

Помимо «Конструктора договоров» в платформе «Авандок» появился ряд доработок – новый канбан с расширенными настройками группировок и фильтров, дашборд «Календарь» с режимами просмотра «день, неделя, месяц и год», календари планирования рабочего времени для всей организации или конкретного сотрудника, расширенные настройки пользовательского интерфейса, учет часовых поясов при регистрации документов и формировании отчетов, настраиваемые коннекторы к внешним OCR- и ИИ-сервисам, а также переработанный механизм интеграции с операторами ЭДО. Модуль интеграции с операторами ЭДО перенесен в визуальный конструктор, что позволяет настроить сложные сценарии работы с неформализованной корреспонденцией, формализованными финансовыми и договорными документами (в рамках обновления более 30 изменений).

«До сих пор подготовка договора требовала ручного труда: необходимо было найти нужный шаблон в библиотеке, внести правки, не допустив ошибок, и только потом прикрепить документ к карточке для запуска на согласование. "Конструктор договоров" упрощает этот путь — система автоматически формирует документ на основе утверждённых шаблонов, предлагает допустимые формулировки и минимизирует ошибки при редактировании. Сотрудник по-прежнему участвует в подготовке документа, но в рамках чётко заданных правил, а не произвольного редактирования файла», — сказал Павел Перов, директор по продукту «Авандок» ГК «Корус Консалтинг».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Узбекистан становится новой точкой роста для цифровых компаний

Власти США выделяют IBM $1 млрд на гигантскую фабрику квантовых чипов

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?

Введение платы за VPN-трафик решили отложить до выборов в Госдуму осенью 2026 года

Цена инерции: сколько бизнес платит за отсутствие системы планирования

Российский ИТ-гигант радикально сокращает штат. Уволены сотни человек, и это лишь начало – людей заменяют на роботов и алгоритмы

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные консоли с возможностью подключения к телевизору: выбор ZOOM

Обзор умной лампы Govee RGBICWW Table Lamp 2 Pro Sound by JBL: главная по светомузыке

Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: ультралегкий компаньон для ЗОЖ и спорта

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290