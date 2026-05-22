«Базальт СПО» вместе с Минцифры Калининградской области и «ДТ-Тех» создадут доменную инфраструктуру госучреждений региона

«Базальт СПО», Министерство цифровых технологий и связи Калининградской области и компания «ДТ-Тех» заключили соглашение о сотрудничестве. Цель — объединить усилия по формированию надежной, технологически независимой ИТ-инфраструктуры организаций государственного управления Калининградской области.

Документ подписали Марат Фатхуллин, министр цифровых технологий и связи Калининградской области, Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО» и Георгий Черный, соучредитель «ДТ-Тех».

Сотрудничество позволит найти решения части задач по дальнейшей реализации доменной инфраструктуры (службы каталогов) госучреждений Калининградской области, обеспечению совместимости отечественных операционных систем с используемым программным и аппаратным окружением, а также реализовать пилотные проекты по апробированию средств управления доменной ИТ-инфраструктурой, включая централизованные системы мониторинга, управления конфигурациями и пользователями, развертывания ПО, управления политиками, в дальнейшем — в рамках действующего законодательства интегрировать созданные решения в существующую ИТ-инфраструктуру государственных учреждений.

«Сегодня Калининградская область демонстрирует высокую динамику цифровизации. Однако регион стремится преодолеть проблему разрозненности региональных цифровых сервисов, которую обозначил губернатор Алексей Беспрозванных. Мы поделимся с коллегами для решения этой задачи нашим опытом применения системных программных продуктов, в том числе — службы каталогов «Альт Домен» для управления разрозненной ИТ-инфраструктурой из единого центра», — сказал Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО».

«Для нас важно ориентироваться именно на проверенные, сертифицированные решения отечественных разработчиков, их знания и опыт. Без централизованных решений возрастают риски потери данных, роста затрат на функционирование разнородных систем. Это и сложности в обеспечении информационной безопасности и оперативного реагирования на угрозы. Поэтому мы продолжаем работу по приведению ИТ-ландшафта госучреждений региона к единому знаменателю, делаем его однородным, устойчивым и безопасным», — отметил Марат Фатхуллин, министр цифровых технологий и связи Калининградской области.

«В рамках соглашения специалисты „ДТ-Тех“ помогут с тестированием различных ИТ-решений, включая проверку совместимости с программными и аппаратными средствами, а также адаптацию отечественного ПО к ИТ-инфраструктуре Калининградской области, Данный этап позволит сформировать аналитическую базу и экспертные рекомендации, необходимые Министерству цифровых технологий и связи Калининградской области для дальнейшего планирования процессов миграции на отечественные платформы», — сказал Георгий Черный, соучредитель «ДТ-Тех».