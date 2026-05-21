CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

«Первый Бит» за два месяца перенес учет рыбоконсервного завода «Пролив 1873» в «1С:ERP»

ИТ-интегратор «Первый Бит» за два месяца перевел учет и управление рыбоконсервного завода «Пролив 1873» с отраслевого решения в систему «1С:ERP Управление предприятием». Об этом CNews сообщили представители «Первого Бита».

Когда у завода «Пролив 1873» в 2023 г. сменился собственник, вместе с ним пришли и новые требования к учету. Предприятие, основанное еще в 1873 г. и выпускающее рыбные консервы, выкупила группа компаний «За Родину». Нужно было в ускоренном темпе перестроить бизнес-процессы под стандарты головной компании, работающей в «1С:ERP».

За решением этой задачи руководство завода обратилось к экспертам компании «Первый Бит», у которой уже был успешный опыт работы с новым владельцем предприятия. Именно команда «Первого Бита» в Санкт-Петербурге занималась внедрением систем «1С:ERP Управление предприятием» и «БИТ.Финанс» для ГК «За Родину», а теперь ей предстояло за два месяца перевести на ту же платформу «Пролив 1873».

На запуск новой системы было выделено всего два месяца: месяц на внедрение и месяц на опытно-промышленную эксплуатацию. Чтобы уложиться в рекордные для подобных проектов сроки, специалисты приняли нестандартное решение: отказаться от этапов обследования и моделирования.

«Самым сложным оказалось совместить скорость внедрения и глубину проработки: каждое решение проверяли сразу на живых данных. Такой подход позволил нам в рекордные сроки реализовать единую цепочку взаимодействия между отделами, запустить систему учета планирования закупок, продаж и производства, а также дать бизнесу инструменты для расчета себестоимости продукции», – сказал руководитель проектов компании «Первый Бит» в Санкт-Петербурге Валерий Власенков.

За основу была взята учетная модель головной компании, которую специалисты интегратора доработали под специфические отраслевые процессы. Например, для контроля остатков сырья по сортам и корректного расчета себестоимости добавили возможность вручную вносить документы – это потребовалось из-за особенностей сортировки замороженной рыбы.

Еще одна уникальная доработка – раздельный учет по налогу на прибыль. Регион, где работает завод, имеет особый экономический статус, поэтому типовые механизмы «» здесь не подходили.

Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов
Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов Цифровизация

Обучение пользователей проводилось на реальных данных и процессах в новой системе, без тренировок и двойного ввода данных. За две недели работе в системе были обучены 20 пользователей.

В результате проекта производительность завода увеличилась на 100% за счет запуска производственных линий и функционирующей автоматизированной системы ведения оперативного, бухгалтерского и производственного учета.

Затраты на материальные запасы снизились на 40% благодаря внедрению плана закупок. Производственные издержки сокращены на 60% из-за разработки отчета для контроля планового и фактического списания материалов. Операционные и административные расходы сократились на те же 60% за счет оптимизации трудовых ресурсов. Итоговый экономический эффект – рост прибыли на 3%.

Проект по автоматизации завода «Пролив 1873» наглядно доказывает, что перенос учета из отраслевой системы в современную ERP можно реализовать максимально быстро, если за дело берется команда с готовой экспертизой и опытом масштабирования решений внутри холдинга.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов

Новым куратором ИТ-отрасли в Минцифры может стать выходец из Администрации Президента

Регионы переходят на оптические диски для долговременного хранения документов

Производитель «скоростной» заплатит $1,1 млн. Его память работает быстро, только если подкрутить BIOS

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?

Morgan Stanley выдал своим банкирам iPhone с урезанными функциями для использования строго внутри Китая

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор умной лампы Govee RGBICWW Table Lamp 2 Pro Sound by JBL: главная по светомузыке

Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: ультралегкий компаньон для ЗОЖ и спорта

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290