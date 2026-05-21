CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

MТС Web Services и Минцифры Республики Марий Эл заключили соглашение о сотрудничестве

MТС Web Services (MWS), облачная платформа экосистемы МТС, и Министерство цифрового развития Республики Марий Эл подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ предусматривает совместное развитие облачной инфраструктуры, внедрение передовых технологий обработки данных и решений на основе искусственного интеллекта в интересах региона. Соглашение подписали Евгений Колбин, исполнительный директор MТС Web Services, и Анатолий Кадыков, врио министра цифрового развития Республики Марий Эл. Об этом CNews сообщили представители MТС.

В рамках партнерства стороны намерены совместно развивать центры обработки данных и облачную инфраструктуру, повышать масштабируемость и отказоустойчивость облачных систем, обеспечивающих работу региональных информационных ресурсов. Отдельным направлением сотрудничества станет создание и развитие систем хранения и обработки больших данных, а также инфраструктуры облачных сервисов хранения, учета и использования информации. Кроме того, соглашение предусматривает внедрение информационных систем с использованием технологий искусственного интеллекта в полном соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Сотрудничество строится на принципах равенства сторон, защиты взаимных интересов и добросовестности.

Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает?
Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает? Безопасность

«Подписание соглашения с Минцифры Республики Марий Эл — важный шаг в развитии нашего партнерства с регионами России. Мы видим свою задачу в том, чтобы обеспечить субъектам страны доступ к передовой облачной инфраструктуре и технологиям искусственного интеллекта. MWS обладает всеми необходимыми компетенциями и мощностями для того, чтобы помочь Республике Марий Эл в цифровой трансформации — от построения отказоустойчивой облачной среды до внедрения интеллектуальных систем обработки данных», — отметил Александр Чеснавский, исполнительный директор MТС Web Services.

«Благодаря сотрудничеству с МТС в республике будут внедрены передовые технологии, которые повысят эффективность работы цифровых сервисов, направленных на улучшение качества жизни жителей региона», — отметил врио министра цифрового развития Республики Марий Эл Анатолий Кадыков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?

Новым куратором ИТ-отрасли в Минцифры может стать выходец из Администрации Президента

Digital Q: от визуальной разработки к готовым библиотекам и ИИ

Производитель «скоростной» заплатит $1,1 млн. Его память работает быстро, только если подкрутить BIOS

Цена инерции: сколько бизнес платит за отсутствие системы планирования

Morgan Stanley выдал своим банкирам iPhone с урезанными функциями для использования строго внутри Китая

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор умной лампы Govee RGBICWW Table Lamp 2 Pro Sound by JBL: главная по светомузыке

Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: ультралегкий компаньон для ЗОЖ и спорта

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290