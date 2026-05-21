«Киберпротект» поможет РТУ МИРЭА готовить новое поколение ИТ-специалистов

«Киберпротект», российский разработчик решений для резервного копирования и защиты данных, и МИРЭА — Российский технологический университет, объединят усилия для реализации совместных образовательных проектов и подготовки кадров для российской ИТ-отрасли. Подписи под соглашением поставили исполнительный директор компании «Киберпротект» Елена Бочерова и проректор РТУ МИРЭА Игорь Рогов. Об этом CNews сообщили представители МИРЭА.

В документе стороны закрепили намерения развивать сотрудничество в части реализации совместных образовательных инициатив, нацеленных на повышение уровня знаний, умений, навыков и компетенций студентов ИТ-специальностей, а также развития практико-ориентированного обучения.

Соглашение, заключенное в рамках реализации инициативы Минцифры России по содействию обучению студентов ИТ-специальностей, предусматривает участие специалистов «Киберпротекта» в преподавании отдельных ИТ-дисциплин, разработке, актуализации и экспертизе образовательных программ и рабочих программ дисциплин, связанных с информационными технологиями.

Одним из ключевых направлений взаимодействия ИТ-компании и вуза станет организация практической подготовки студентов, обучающихся по основным профессиональным образовательным программам ИТ-специальностям, с трудоустройством на период проведения практической подготовки. Участие специалистов «Киберпротекта» поможет студентам получить больше практических знаний и опыта работы с актуальными современными технологиями и реальными задачами ИТ-отрасли, что также расширит возможности для дальнейшего трудоустройства и карьерные перспективы обучающихся.

Также стороны планируют участие в реализации федеральных проектов, направленных на подготовку топ-специалистов в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта.

Цифровизация

Совместная работа «Киберпротекта» и РТУ МИРЭА уже активно развивается: ранее стороны проводили образовательные и практические мероприятия в области современных ИТ-технологий и кибербезопасности, в том числе в формате «Дня технологий». Кроме того, студенты студенты вуза выполняли комплексные задачи в интересах различных подразделений «Киберпротекта» в ходе стажировки.

«Эффективное взаимодействие ИТ-компаний и высшей школы — это фундамент подготовки конкурентоспособных кадров. Для отрасли сегодня критически важно, чтобы студенты уже в стенах вуза работали над реальными индустриальными задачами, решали практические кейсы и были задействованы в текущей работе ИТ-компаний. Участие экспертов-практиков в подготовке профессионалов даёт молодым специалистах тот самый необходимый опыт, который невозможно получить из учебников. Синергия бизнеса и вузов, таким образом, рождает новые образовательные решения и программы, где теория и практика идут рука об руку», — сказала исполнительный директор компании «Киберпротект» Елена Бочерова.

«Сотрудничество с “Киберпротектом” позволит расширить участие практиков ИТ-индустрии в образовательном процессе и создать дополнительные возможности для практической подготовки студентов нашего института», — сказал проректор МИРЭА Игорь Рогов.

