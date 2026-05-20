«Росатом» и ТРЭИ развертывают кооперацию в промышленной автоматизации

АО «Росатом Автоматизированные системы управления» (АО «РАСУ», дивизион «Автоматизированные системы управления и электротехника» госкорпорации «Росатом») и АО «ТРЭИ» подписали соглашение о сотрудничестве. Кооперация нацелена на развитие комплексных российских решений в области промышленной автоматизации под запросы высокотехнологичных энергетических и промышленных компаний, объединяющих программный и аппаратный уровни управления технологическими процессами. Об этом CNews сообщили представители «Росатома».

«Сегодня промышленным заказчикам нужны не отдельные продукты, а комплексные решения, в которых программные и аппаратные компоненты изначально работают как единая система. Для нас развитие кооперации с сильными российскими производителями – это практический путь к созданию именно таких решений. Подходы, которые выработаны в атомной отрасли, где особенно высоки требования к безопасности, надежности и соблюдению нормативных требований, дают нам прочную основу для таких проектов», – сказал генеральный директор АО «Росатом Автоматизированные системы управления» Андрей Бутко.

«Соглашение с РАСУ — практический шаг к созданию комплексных решений в промышленной автоматизации. Мы объединили программную платформу верхнего уровня с нашими аппаратными комплексами, исключив этап донастройки стыков. Такой подход повышает темпы внедрения отечественных решений и существенно расширяет возможности для реализации совместных проектов», — сказал генеральный директор АО «ТРЭИ» Владимир Вашкевич.