«Росатом» и Промышленный кластер Республики Татарстан объединили усилия в цифровизации промышленности и энергетики России

АО «Росатом Автоматизированные системы управления» (АО «РАСУ», дивизион «Автоматизированные системы управления и электротехника» госкорпорации «Росатом») и ООО «УК «КЭР-Холдинг» (управляющая компания Промышленного кластера Республики Татарстан) заключили меморандум о взаимном сотрудничестве и взаимодействии. Об этом CNews сообщили представители «Росатома».

Документ определяет направления кооперации в области цифровизации промышленности и энергетики на базе разработок АО «РАСУ», в том числе –высокоавтоматизированной подстанции РАСУ на базе программно-аппаратного комплекса «Кластер» и программной платформы Scada-R. Также синергия опыта автоматизации атомной отрасли и производственных и инжиниринговых компетенций «КЭР-Холдинга» будет способствовать разработке передовых решений для отечественной промышленности – от внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в топливно-энергетическом комплексе до обеспечения информационной устойчивости критически важных объектов.

«Мы активно работаем с промышленными и энергетическими компаниями Татарстана, запустили пилотный проект цифровой подстанции, вошли в число резидентов Иннополиса. Новый этап партнерства направлен на расширение кооперации и масштабирование полученных результатов на другие регионы. Речь о доверенных цифровых решениях с атомной экспертизой для инфраструктурных объектов, производстве оборудования и совместных разработках», – cказал генеральный директор АО «РАСУ» Андрей Бутко.

Сотрудничество с АО «РАСУ» новые возможности в сфере цифровой трансформации промышленности. Экспертиза «Росатома» в области автоматизации критически важных объектов, передовые программные платформы и отечественные технологические решения — это надежный фундамент для создания конкурентоспособных продуктов. Уверен, что объединение инжиниринговых компетенций «КЭР-Холдинга» и цифровых разработок РАСУ позволит нам предложить рынку комплексные решения для модернизации энергетической и промышленной инфраструктуры, повысить технологический суверенитет и обеспечить устойчивое развитие предприятий Республики Татарстан и других регионов России», — сказал генеральный директор ООО «УК «КЭР-Холдинг» Ильдар Сахабиев.



