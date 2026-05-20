Directum и «МТС Линк» объединят усилия по цифровизации российского бизнеса

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, и Directum, российский разработчик продуктов для цифрового управления компанией, заключили соглашение о стратегическом и технологическом партнерстве. Сотрудничество направлено на развитие цифровизации российского бизнеса и помощь предприятиям с переходом на отечественный стек. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Главная задача партнерства — укрепление на ИТ-рынке позиций российского программного обеспечения. Участники соглашения договорились объединить накопленную экспертизу, обмениваться технологической и методологической информацией, а также совместно участвовать в реализации ИТ-проектов.

Еще один ключевой аспект сотрудничества — проработка и оценка возможности технологической интеграции. Стороны планируют поддерживать совместимость элементов цифровой экосистемы Directum (Directum RX, Directum СЭД+, Directum Omni, Directum HR Pro) и платформы «МТС Линк», включающей в себя корпоративный мессенджер, сервисы для проведения онлайн-встреч, совместной работы и корпоративного обучения.

В рамках партнерства запланировано участие представителей сторон в конференциях, семинарах, форумах, выставках и других мероприятиях, связанных с разработкой и использованием технологий цифровизации.

Обе стороны настроены на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество и достижение значимых результатов в развитии ИТ-технологий. Это поможет российскому бизнесу получить доступ к современным, безопасным и эффективным инструментам цифровой трансформации.

«Сотрудничество Directum и «МТС Линк» — это возможность объединить и усилить нашу экспертизу, обменяться полезным практическим опытом в ИТ-проектах. Мы планируем активно развивать совместимость наших решений и инструментов, чтобы приносить бизнесу реальную ценность», — сказал директор по инвестиционным инициативам Directum Дмитрий Петров.

«Миссии «МТС Линк» и Directum очень схожи: мы даем миллионам сотрудников удобные инструменты, которые помогают становиться эффективнее и избавляться от рутины. Уверен, что благодаря нашему партнерству еще больше российских компаний получат возможность создать ИТ-инфраструктуру на основе полностью импортонезависимого стека решений. А интеграция сервисов в перспективе позволит вывести пользовательский опыт клиентов на новый уровень», — сказал коммерческий директор «МТС Линк» Дмитрий Головин.