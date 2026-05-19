«Магнит» и «Росатом» запустили первые проекты по раннему применению квантовых вычислений в ритейле

Госкорпорация «Росатом» и группа компаний «Магнит» начали реализацию инициатив в области практического применения квантовых вычислений в розничной торговле и уже завершили первый пилотный проект в сфере оптимизации логистики поставок. Применение квантовых вычислений показало потенциал повышения эффективности планирования отгрузки товаров на 30-40%. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

Проект по раннему применению квантовых вычислений направлен на повышение качества прогнозирования спроса и планирования поставок товаров в торговые точки из распределительных центров. Разработанный на основе линейного программирования прототип позволяет улучшить качество выравнивания временных рядов поставок. В конечном счете это повышает надежность обеспечения потребителей необходимым ассортиментом товаров во всех торговых точках сети.

Реализованный пилот - первый в российском ритейле опыт, в ходе которого были проверены гипотезы об эффективности применения квантовых вычислений и предложены соответствующие решения. Полученный прототип решения – это программный продукт, который по мере роста мощностей квантовых вычислителей позволит перейти от чисто классических вычислительных подходов и методов к гибридным квантово-классическим и квантовым расчетам. Проект станет отправной точкой для постепенного поэтапного внедрения квантовых вычислений в деятельность «Магнита».

Совместная работа «Магнита» и «Росатома» предполагает подготовку к будущему применению квантовых новаций на горизонте 2030 – 2035 гг., с которым в мире связывается активный переход к квантовой практике в различных отраслях экономики. На текущем этапе эксперты «Росатома» и «Магнита» проводят научно-исследовательскую работу, определяя приоритетные зоны технологического развития, в которых применение квантовых вычислений, включая квантовую оптимизацию и квантовое машинное обучение, дадут зримый практический эффект и конкурентные преимущества для розничного бизнеса.

Вячеслав Кубаев, главный директор по цифровым технологиям группы компаний «Магнит»: «Ритейл с его огромными массивами данных и сложными оптимизационными задачами является идеальным полигоном для дальнейшего применения квантовых алгоритмов. Сейчас мы совместно с партнерами намерены тестировать различные задачи, в решении которых квантовые технологии могут быть наиболее полезными, и сразу закладываем в архитектуру данных возможность их применения для будущих квантовых вычислений, в том числе, с применением гетерогенных вычислительных систем. Это касается таких направлений и задач, как планирование закупок и управление запасами, оптимизация размещения товаров в складской инфраструктуре и маршрутизации транспортных средств с учетом динамических ограничений, формирование ассортимента торговых точек, планирование и балансировки загрузки персонала и многих других».

Екатерина Солнцева, директор по квантовым технологиям госкорпорации «Росатом»: «Второй этап квантовой гонки нацелен на практическое применение квантовых технологий. У нас есть возможность занять хорошие позиции в этом направлении: мы обладаем квантовыми компетенциями, промышленной базой и сильной школой квантовой физики. Для того, чтобы страна стала пионером квантового внедрения, важно, чтобы уже сегодня предприятия различных индустрий включались в изучение «квантов». В этой работе уже активно участвуют дивизионы Росатома: реализуется более 30 проектов раннего применения квантовых вычислений. А сегодня к пилотированию квантовых и квантово-вдохновленных решений подключаются крупные инновационные компании других отраслей, в том числе – из сферы розничной торговли. Предприятия, которые сегодня накапливают квантовый опыт, в будущем станут лидерами своих индустрий, поскольку получат преимущество в применении квантовых новаций, с которыми в мире связываются прорывы в производстве и экономике в целом».