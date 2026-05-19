IBS и «Интермех» объединят усилия в реализации комплексных проектов в машиностроении

Группа компаний IBS заключила соглашение о партнерстве с компанией «Интермех» — разработчиком решений для автоматизации технической подготовки производства. Об этом CNews сообщили представители IBS.

Сотрудничество нацелено на усиление рынка систем для управления жизненным циклом изделия (Product Lifecycle Management, PLM) и применение новых подходов в обеспечении сквозного процесса «конструктор – технолог – производство» в машиностроении. Результатом для отрасли станет повышение эффективности предприятий, сокращение сроков и стоимости технической подготовки.

Партнеры займутся внедрением PLM-решений и формированием методологии перевода пользователей зарубежных систем на импортонезависимую платформу. Планируются совместные мероприятия по популяризации PLM в машиностроении, а также обмен опытом, специфическими компетенциями и навыками.

«Интермех» разрабатывает системы комплексной автоматизации технологической подготовки производства для машиностроения, приборостроения и строительства с 1990 г. Продукты компании успешно используют более 5000 предприятий России и стран СНГ. IBS получила статус авторизованного партнера по поставке и внедрению PLM-решения «Интермех».

В свою очередь, в активе IBS — созданное на базе «1С:ERP» решение для планирования производства в машиностроении. Оно включает готовую методологию, а также универсальные и отраслевые модули для задач среднесрочного и оперативного планирования, интеграции и миграции данных.

Артем Аведьян, руководитель отдела машиностроительного инжиниринга дивизиона управления программами IBS: «Заключение соглашения о сотрудничестве между IBS и «Интермех» — знаковое событие не только для нас, но и для отечественного рынка PLM в целом. Объединив наши усилия и разработки на платформах PLM и ERP, мы сможем предложить полноценное импортонезависимое решение для сквозной автоматизации процессов конструкторско-технологической подготовки и планирования производства. Оно уже хорошо зарекомендовало себя на практике и готово к тиражированию на машиностроительных предприятиях любого масштаба».

«В лице IBS мы получили надежного партнера по внедрению интегрированного решения PLM—ERP. Широта экспертизы IBS и многолетний опыт работы с лидерами рынка открывают для «Интермех» новые возможности участия в перспективных комплексных проектах. Дополнительным преимуществом выступает разработанная партнером методология на основе шаблонных архитектур и референциальных процессов: она позволяет повысить качество работ при одновременном сокращении сроков их реализации», — отметил Вадим Шухта, исполнительный директор «Интермех».

