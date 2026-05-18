Представлен монитор Acer Vero CB272D6

На российском рынке представлен монитор Acer Vero CB272D6. Это современное решение, разработанное для корпоративного сектора и удаленной работы, где критически важны качество видеосвязи, широкие углы обзора и высокая плавность интерфейса. При диагонали в 27 дюймов разрешение Full HD (1920х1080 пикселей) обеспечивает комфортную работу с текстами и таблицами, а частота обновления 120 Гц обеспечивает визуальный комфорт. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Дизайн Acer Vero CB272D6 выполнен в лаконичном стиле с тонкими рамками ZeroFrame, что делает его отличным выбором для мультимониторных конфигураций. Модель выделяется наличием встроенной камеры и микрофона, что превращает монитор в полноценный хаб для видеоконференций и повседневных офисных задач.

В основе Acer Vero CB272D6 лежит концепция осознанного производства. Вместо традиционного сырья Acer использует экологичные альтернативы — 85% перерабатываемого пластика (PCR) и 5% пластика, собранного в океане (OCR), что позволяет минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.

Основные характеристики Acer Vero CB272D6 — диагональ: 27”; тип матрицы: IPS; разрешение: 1920 x 1080; формат: плоский; частота обновления: 120 Гц; минимальная задержка: 1 мс (VRB); поддержка AMD FreeSync; яркость: до 250 кд/м².

Прочие особенности — порты: 1 х HDMI 1.4, 1 x DisplayPort 1.2, 1 x VGA, 3,5-мм разъем для наушников; встроенная веб-камера на 5 Мп с массивом микрофонов; встроенные динамики 2 х 5 Вт; поддержка VESA 100 х 100 мм; подставка с регулировкой высоты, поворота, наклона и портретным режимом.

Монитор Acer Vero CB272D6 уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 16,14 тыс. руб.

