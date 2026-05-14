CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Бизнес Кадры Цифровизация Электроника
|

Университет Иннополис разработал ПО, ускоряющее программирование сварочных роботов в 3—5 раз

Университет Иннополис разработал ПО, ускоряющее программирование сварочных роботов в три—пять раз. Новое ПО упростит работу инженера-технолога на производстве и поможет роботизировать сварочные процессы с ограниченным рабочим пространством, сложной геометрией изделий и труднодоступными зонами сварки. Об этом CNews сообщили представители Университета Иннополис.

С помощью программного обеспечения Университета Иннополис оператор или конструктор сможет отсканировать необходимую для сварки деталь, система сама выберет точки для сканирования. Далее ПО совместит полученный скан с 3D-моделью и автоматически откалибрует местоположение детали.

Оператор выберет и настроит сварочные швы, после чего система автономно построит траекторию сварки, проверит ее в виртуальной среде и запустит имитацию процесса. При необходимости в траекторию вносятся правки, затем готовая программа загружается в контроллер — «мозг» робота-сварщика. При этом весь процесс запуска робота синхронизируется в виртуальной среде в реальном времени.

Артур Шимановский, заместитель директора по инновационной деятельности Центра развития промышленной робототехники Университета Иннополис: «По нашим оценкам, программирование роботов-сварщиков с помощью нового ПО происходит в 3—5 раз быстрее, чем с традиционного пульта. Сканирование и совмещение с 3D-моделью экономит до двух–трех часов на переналадку. Эти функции делают продукт особенно выгодным для малосерийных и среднесерийных производств с применением автоматизированной сварки, а также позволяют компаниям-интеграторам ускорять переналадку и внедрение роботизированных сварочных ячеек для их заказчиков. Наша система совместима с любым промышленным роботом, имеющим комплект средств разработки для внешнего управления».

Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем
Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем импортонезависимость

Разработанное ПО может применяться в автопроме, машиностроении, трубопроводной и энергетической отраслях, судостроении, аэрокосмической промышленности, а также в производстве сельскохозяйственной техники и строительных конструкций сложной формы.

В ближайших планах команды Центра развития промышленной робототехники Университета Иннополис — расширить у продукта перечень поддерживаемых брендов роботов, зарегистрировать его в реестре отечественного ПО, упаковать решение для выхода на российский рынок и развить функционал для программирования многороботных сварочных ячеек с автономной оптимизацией их работы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу

Российский ИТ-бизнесмен собрал воедино знаменитого «убийцу» Microsoft Exchange

Экспорт технологий и регуляторного опыта — следующий шаг для российского сектора кибербезопасности, — Владимир Сакович, Sk Capital

НИИ молекулярной электроники оштрафован за срыв производства чипов на замену Intel

Регионы переходят на оптические диски для долговременного хранения документов

Отключения интернета выводят россиян из себя. Тревожность поднялась до рекордных значений

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad Mini: сочетание элегантности и производительности

Лучшие планшеты стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290