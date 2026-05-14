Orion soft представила Nova Container Platform 7.6.0

Разработчик экосистемы продуктов для ИТ-инфраструктуры Orion soft представил новую версию платформы оркестрации контейнеризированных приложений Nova Container Platform 7.6.0. Обновление включает в себя новый подход к управлению модулями, интеграцию решений для управления политиками безопасности и балансировкой сетевой нагрузки. Об этом CNews сообщил представитель Orion soft.

Важное обновление новой версии — поддержка расширения OperatorHub. Решение построено на базе Operator Lifecycle Manager (OLM). С его помощью можно устанавливать и обновлять модули без влияния на другие компоненты. Новый графический интерфейс расширения улучшает пользовательский опыт управления ими. Модули доступны для развертывания через интерфейс Nova Console или Kubernetes API. С помощью OperatorHub команды также могут масштабировать модель внутренней дистрибуции ПО. Специалисты платформы могут добавлять и публиковать собственные операторы, а продуктовые команды устанавливают их по мере необходимости. Переход с Apps Operator выполняется автоматически при обновлении платформы.

В новом релизе вендор добавил балансировщик нагрузки MetalLB для Bare-metal кластеров. Развертывание выполняется с помощью MetalLB Operator, который уже доступен в базовом каталоге OperatorHub. Решение обеспечивает нативную поддержку сервисов Kubernetes типа LoadBalancer без необходимости использования внешних аппаратных или облачных балансировщиков, снижая инфраструктурные затраты и ускоряя вывод сервисов в эксплуатацию. MetalLB подходит для частных облаков, edge-сценариев и изолированных сред, где требуется внешний доступ к сервисам без зависимости от внешней инфраструктуры.

В Nova Container Platform 7.6.0 также появилась поддержка использования Kyverno вместе с NeuVector — без необходимости переносить текущие политики безопасности. Kyverno работает как дополнительный admission controller и позволяет командам безопасности самостоятельно выбирать инструмент и стратегию управления политиками. Это особенно важно для организаций с большим количеством действующих правил: переход на платформу Nova не требует трудоемкой ручной конвертации и снижает риски ошибок при миграции. Кроме того, интеграция Kyverno помогает контролировать версии и автоматизировать применение политик через GitOps-процессы. Это снимает ограничения по управлению только через пользовательский интерфейс и повышает гибкость процессов.

«В обновлении 7.6.0 мы стремились повысить гибкость, удобство и управляемость платформы. Новые интеграции и поддерживаемые сервисы — результат работы с обратной связью от наших заказчиков. Все это поможет сделать платформу универсальным инструментом для контейнеров и упростит миграцию с других решений», — сказал Владимир Болвачев, лидер продукта Nova Container Platfrom в Orion soft.