ICL Soft запустила программу бесплатного аудита по внедрению маркировки в системе «Честный знак»

ИТ‑компания ICL Soft объявила о запуске программы бесплатного аудита и консалтинговых услуг для предприятий, которым предстоит внедрение обязательной маркировки товаров в соответствии с требованиями национальной системы «Честный знак».

В 2026 г. перечень товаров, подлежащих маркировке, существенно расширяется. Согласно постановлениям Правительства РФ, в него войдут радиоэлектронная продукция, кабельно‑проводниковая продукция, полимерные трубы, отопительные приборы, автомобильные запчасти, а также сладости, растворимые напитки, мясные продукты, мёд, мука, макароны и ряд других категорий.

Для каждой группы установлены чёткие сроки начала маркировки: радиоэлектронная продукция — с 1 мая 2026 г.; кабельно‑проводниковая продукция — с 1 июля 2026 г. (для силовых кабелей — с 1 сентября 2026 г.); полимерные трубы — с 1 октября 2026 г. (для труб диаметром свыше 50 мм — с 1 декабря 2026 г.); отопительные приборы (радиаторы, конвекторы) — с 1 августа 2026 г.; котлы и насосы — с 1 ноября 2026 г.; автомобильные запчасти — с 1 декабря 2026 г.; сладости — с 1 марта по 1 июля 2026 г. (в зависимости от группы): мясные продукты и полуфабрикаты — с 1 августа по 1 октября 2026 г.: с 1 декабря — макаронные изделия групп Б и В.

Эти поэтапные сроки позволят бизнесу адаптироваться к новым требованиям, минимизировать издержки и обеспечить бесперебойную работу цепочек поставок. Контроль за соблюдением правил маркировки будет осуществляться через систему «Честный знак».

Подготовка к внедрению маркировки требует комплексного подхода и занимает не менее двух месяцев. Предприятиям необходимо зарегистрироваться в системе «Честный знак» и актуализировать каталог продукции, настроить интеграцию информационной системы с платформой «Честный знак», организовать электронный документооборот (ЭДО) с контрагентами, подобрать и внедрить оборудование для работы с кодами маркировки (сканеры, принтеры этикеток), а также отладить процессы учёта и отчётности в тестовом контуре системы.

Особые сложности могут возникнуть у предприятий, находящихся под санкциями, а также у тех, чьи информационные системы работают в закрытом контуре. В этих случаях требуется индивидуальный подход к решению задач интеграции и информационной безопасности.

В рамках программы бесплатного аудита специалисты ICL Soft проведут анализ текущего состояния учётных систем предприятия, оценку готовности к интеграции с «Честным знаком», проверку соответствия бизнес‑процессов требованиям маркировки, разработку плана внедрения с учётом отраслевых особенностей и технологических ограничений, а также консультации по выбору оборудования и настройке ЭДО.

По итогам аудита предприятие получит детализированный отчёт с рекомендациями по каждому этапу внедрения маркировки. Это позволит минимизировать риски задержек, избежать ошибок при регистрации и настройке систем, а также обеспечить своевременное выполнение требований законодательства.

«Мы видим, что многие компании, особенно корпоративного сегмента со сложным ИТ-ландшафтом, организационной структурой и различными ограничениями, сталкиваются с нехваткой компетенций и ресурсов для оперативного внедрения маркировки, — отметил руководитель департамента корпоративных приложений Евгений Никитин. — Наша программа призвана помочь бизнесу адаптироваться к новым требованиям с минимальными затратами времени и средств. Наша экспертиза в области интеграции информационных систем и электронного документооборота позволит предприятиям выполнить обязательства перед государством и сохранить бесперебойность бизнес‑процессов».