Команда РТУ МИРЭА создает станок, который можно собирать из модулей под любую задачу

Инженеры РТУ МИРЭА разрабатывают модульную систему для станка с ЧПУ по дереву и цветным металлам. Станки с ЧПУ (числовым программным управлением) — это оборудование, которое автоматически выполняет операции по заданной компьютерной программе: фрезерует, сверлит, вырезает детали с высокой точностью Об этом CNews сообщили представители МИРЭА.

Сегодня производителям приходится покупать отдельные станки под каждую новую операцию — фрезеровку, сверление, токарную обработку. Новая разработка позволит собирать станок как конструктор: при необходимости добавить ось вращения или сменить рабочий орган, докупив только соответствующий модуль, а не весь станок целиком.

Современное производство требует гибкости. Сегодня нужно фрезеровать заготовки, завтра — сверлить, послезавтра — точить. Обычно для каждой задачи нужен отдельный станок или долгая переналадка существующего. А если вырастают требования к точности или размерам деталей, приходится покупать новое оборудование. Это дорого и неэффективно, особенно для малых и средних производств.

Команда инженеров «Радиолаб» предлагает принципиально иной подход. Они создают модульную систему для станка с ЧПУ, которую можно собирать и модернизировать как конструктор. Базовая основа — это платформа с модулями осей X, Y, Z. К ней можно добавлять модуль вращательной оси, менять рабочие органы (фрезы, свёрла, лазерные головки), наращивать размеры рабочего поля. Если производству понадобилась новая операция — не нужно покупать новый станок, достаточно приобрести соответствующий модуль и установить его на существующую платформу.

В проекте задействована большая команда: инженеры-конструкторы проектируют механику, программисты пишут управляющее ПО, схемотехники разрабатывают электронику, инженеры по тестированию проверяют прототипы. Это позволяет вести разработку комплексно, от чертежа до готового изделия.

«Наша система — это как системный блок компьютера: можно заменить материнскую плату, добавить оперативки, поставить новый процессор. Так и здесь: хочешь работать с длинными деталями — добавь модуль оси, нужна более точная обработка — установи высокоточный шпиндель. Это экономит деньги и время, а главное — делает производство по-настоящему гибким», — сказал Антон Смирнов, инженер-конструктор СУНЛ «Радиолаб» Института радиотехники и информационных технологий РТУ МИРЭА, лидер проекта.

«Мы ориентируемся на малый и средний бизнес, для которого покупка нового станка под каждую задачу часто непозволительна. Наш модульный подход позволит начинать с минимальной конфигурации, а по мере роста производства добавлять новые возможности. Это особенно актуально для изготовления корпусов радиоэлектронной аппаратуры, пресс-форм, точных механических деталей — вплоть до ракетно-космической отрасли. Мы закладываем возможность масштабирования без потери точности и надежности», — сказал Александр Корчагин, Заведующий учебно-научной лабораторией «Радиолаб» в РТУ МИРЭА, научный руководитель проекта.

Сейчас команда ведет проектирование основных модулей и готовится к созданию первого прототипа. В планах — отработка стыковки модулей, тестирование точности позиционирования и подготовка документации для серийного производства.

Проект получил грант акселерационной программы РТУ МИРЭА, что позволит инженерам завершить разработку конструкторской документации и собрать действующий прототип для испытаний в реальных производственных условиях.