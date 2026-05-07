Интеграция Multidirectory и платформы контейнеризации «Штурвал» упрощает управление доступом

Компании-разработчики «Мультифактор» и «Лаборатория Числитель» сообщили о совместимости службы каталогов Multidirectory и платформы контейнеризации «Штурвал». Испытания подтвердили надежность и корректность работы продуктов.

В рамках интеграции решений опубликована инструкция по настройке LDAP-аутентификации, а также оформлен сертификат совместимости.

Multidirectory — российская служба каталогов с ядром собственной разработки для бесшовного перехода с Microsoft Active Directory. Решение имеет гибкие настройки сетевых политик безопасности, поддержку двухфакторной аутентификации и другие полезные функции для управления ИТ-инфраструктурой. В реестре российского ПО — под №28333.

«Штурвал» — российская on-premise-платформа корпоративного класса (Enterprise) для автоматизированного и централизованного управления контейнерами на базе Kubernetes. Она позволяет разворачивать, масштабировать и обслуживать множество Kubernetes-кластеров, обеспечивая безопасность, мониторинг и бесшовную совместимость с российскими ОС и системами виртуализации.

Интеграция службы каталогов Multidirectory с платформой контейнеризации «Штурвал» позволяет компаниям централизованно управлять учетными записями и доступом в контейнерных средах. Это повышает уровень информационной безопасности, упрощает администрирование и автоматизирует процессы управления пользователями и ресурсами.

«Для наших заказчиков совместимость Multidirectory с платформой “Штурвал” имеет ряд преимуществ, в особенности снижается риск несанкционированного доступа, сокращаются затраты на поддержку инфраструктуры, ускоряется процесс внедрения новых сервисов и приложений. Такая интеграция способствует импортозамещению, обеспечивает соответствие российским стандартам кибербезопасности и позволяет строить современные, надежные и масштабируемые ИТ-решения на базе отечественных технологий», — сказал Дмитрий Макаров, руководитель продукта Multidirectory.

«Поддержка Multidirectory усиливает позиции “Штурвала” на российском рынке, обеспечивая совместимость с широко используемой отечественной службой каталогов. Интеграция позволяет компаниям сохранять существующую модель управления доступами и одновременно внедрять современные инструменты управления инфраструктурой», — отметил Владимир Утратенко, BDM «Штурвала», «Лаборатория Числитель».