CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Цифровизация Инфраструктура Системное ПО
|

Интеграция Multidirectory и платформы контейнеризации «Штурвал» упрощает управление доступом

Компании-разработчики «Мультифактор» и «Лаборатория Числитель» сообщили о совместимости службы каталогов Multidirectory и платформы контейнеризации «Штурвал». Испытания подтвердили надежность и корректность работы продуктов.

В рамках интеграции решений опубликована инструкция по настройке LDAP-аутентификации, а также оформлен сертификат совместимости.

Multidirectory — российская служба каталогов с ядром собственной разработки для бесшовного перехода с Microsoft Active Directory. Решение имеет гибкие настройки сетевых политик безопасности, поддержку двухфакторной аутентификации и другие полезные функции для управления ИТ-инфраструктурой. В реестре российского ПО — под №28333.

«Штурвал» — российская on-premise-платформа корпоративного класса (Enterprise) для автоматизированного и централизованного управления контейнерами на базе Kubernetes. Она позволяет разворачивать, масштабировать и обслуживать множество Kubernetes-кластеров, обеспечивая безопасность, мониторинг и бесшовную совместимость с российскими ОС и системами виртуализации.

Интеграция службы каталогов Multidirectory с платформой контейнеризации «Штурвал» позволяет компаниям централизованно управлять учетными записями и доступом в контейнерных средах. Это повышает уровень информационной безопасности, упрощает администрирование и автоматизирует процессы управления пользователями и ресурсами.

Российский разработчик анонсировал национальную СУБД с открытым кодом
Российский разработчик анонсировал национальную СУБД с открытым кодом Импортонезависимость

«Для наших заказчиков совместимость Multidirectory с платформой “Штурвал” имеет ряд преимуществ, в особенности снижается риск несанкционированного доступа, сокращаются затраты на поддержку инфраструктуры, ускоряется процесс внедрения новых сервисов и приложений. Такая интеграция способствует импортозамещению, обеспечивает соответствие российским стандартам кибербезопасности и позволяет строить современные, надежные и масштабируемые ИТ-решения на базе отечественных технологий», — сказал Дмитрий Макаров, руководитель продукта Multidirectory.

«Поддержка Multidirectory усиливает позиции “Штурвала” на российском рынке, обеспечивая совместимость с широко используемой отечественной службой каталогов. Интеграция позволяет компаниям сохранять существующую модель управления доступами и одновременно внедрять современные инструменты управления инфраструктурой», — отметил Владимир Утратенко, BDM «Штурвала», «Лаборатория Числитель».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Татьяна Бородавкина: В финансах ИИ помогает строить прогнозы денежных потоков, бюджетов

«ВЗПП-Микрон» оштрафован на миллионы за срыв серийного производства модулей для авиации, космоса и оборонки

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу

Министр здравоохранения показал Президенту единую цифровую платформу

Владимир Лаврентьев, Just AI: Платформенный подход в разы ускоряет внедрение ИИ в компаниях

Весь мир на пороге обвала поставок самого важного компонента любого ПК. Без него не собрать ни один компьютер или ноутбук

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Грозит ли миру дефицит дисплеев?

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Показать еще

Наука

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации
Показать еще