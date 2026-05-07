«Газинформсервис» выступит оператором ДТС в пилотном проекте по внедрению e-CMR между Россией и Азербайджаном

Компания «Газинформсервис» примет участие в пилотном проекте по внедрению электронной международной транспортной накладной (e-CMR) для грузовых перевозок между Россией и Азербайджаном. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис».

В рамках пилотного проекта Удостоверяющий центр ООО «Газинформсервис» определен оператором доверенной третьей стороны (ДТС) с российской стороны. ДТС — это юридическое лицо, наделенное полномочиями проверять электронную подпись в электронных документах на конкретный момент времени, подтверждать личность подписанта и признавать действительность электронных документов при трансграничном взаимодействии. Со стороны Азербайджана функции оператора ДТС выполняет ООО «AzInTelecom».

Как отметил советник генерального директора «AzInTelecom» Фарид Исмаилзаде, сам принцип взаимного признания электронной (цифровой) подписи — это важный шаг к более эффективному и современному цифровому взаимодействию. Он отметил: «Это позволит сократить временные и административные затраты, ускорить принятие решений и обеспечить высокий уровень надёжности электронного документооборота, создавая прочную основу для дальнейшего экономического сотрудничества».

«Создание нормативных оснований и обеспечение технологической готовности к решению задачи взаимного признания цифровой подписи в рамках данного пилотного проекта — результат длительной совместной работы экспертов Азербайджана и России. Считаю крайне важным особенно отметить высочайший уровень компетенции наших коллег из Баку. Основным результатом пилотного проекта станут перевозки участников ВЭД Азербайджана и России с предоставлением электронных документов с электронными подписями, выполненными по законодательству Азербайджана и России, с квитанциями уполномоченных операторов ДТС двух стран в контролирующие органы в пограничных пунктах пропуска. Это ключевая особенность проекта. Рассмотрение и принятие заверенных таким образом иностранных электронных подписей позволит в дальнейшем, уже в промышленной эксплуатации, предоставлять такие документы в таможенные органы и органы транспортного контроля двух стран. Это очень важный ожидаемый результат», — сказал Сергей Кирюшкин, советник генерального директора, начальник удостоверяющего центра компании «Газинформсервис».

Создание нормативной и технологической базы для взаимного признания электронных подписей – важный этап на пути к полноценному цифровому документообороту в международных грузоперевозках.

Помимо внедрения e-CMR, стороны обсудили развитие международного транспортного коридора «Север – Юг», синхронизацию модернизации пунктов пропуска на совместной границе, расширение цифровизации в транспортной отрасли, сотрудничество в области автомобильного и железнодорожного транспорта, а также совершенствование транспортной инфраструктуры.

