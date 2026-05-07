«Датарк» и Auxo построили второй модульный ЦОД для предприятия «Северстали» в Подольске

Компания «Датарк» совместно с Auxo построили и запустили модульный центр обработки данных (МЦОД) для складского комплекса «Северсталь Сети», созданной в результате объединения «Северсталь Дистрибуции» и «А Групп». Это уже второй проект, реализованный для предприятий «Северстали». Об этом CNews сообщили представители «Датарк».

Компания Auxo в роли генерального подрядчика реализовала полное управление и координацию проекта, включая проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы по подготовке площадки (фундаменты, внешние сети, благоустройство). Компания «Датарк» выступила производителем МЦОД.

«Северсталь Сеть» последовательно совершенствует сервис для клиентов малого и среднего бизнеса: мы развиваем не только складскую инфраструктуру и сервисную металлообработку, но и цифровые решения, которые делают работу с металлом проще и предсказуемее для заказчика. Складской комплекс в Подольске — одна из ключевых площадок компании в Московском регионе, где клиент получает комплекс услуг: от наличия нужного сортамента на складе до резки, многопозиционной комплектации и удобной доставки. Новый модульный центр обработки данных усиливает надежность ключевых систем комплекса и помогает нам обеспечивать клиентам еще более быстрый, удобный и предсказуемый сервис на всех этапах — от оформления заказа до отгрузки», — сказал Владимир Пуликов, руководитель бизнес-развития «Северсталь Сети».

По словам представителей «Северсталь Сети», новый МЦОД позволит встроить складской комплекс в единый цифровой контур компании и расширить текущие возможности.

Инфраструктурный объект построен на базе Datark OPTIMOD и практически полностью повторяет решение для первого проекта «Северстали», которое было реализовано на Яковлевском ГОКе.

Для сервисного металлоцентра также реализован комплекс, рассчитанный на 10 серверных шкафов, обеспечивающих ИT-оборудование суммарной мощностью 100 кВт. За стабильное функционирование объекта отвечают прецизионные кондиционеры, система электроснабжения и бесперебойного питания, построенные по схеме 2N. Время автономной работы от АКБ составляет не менее 15 минут при полной ИT-нагрузке в 100 кВт.

Проект был реализован в тесном взаимодействии со службами клиента и с учетом всех требований ПАО «Северсталь». Это позволило специалистам «Датарк» и Auxo выполнить поставку и пусконаладку МЦОД точно в срок. Сейчас объект обеспечивает непрерывную работу ИT-инфраструктуры предприятия в режиме 24×7×365.



