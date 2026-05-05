CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация
|

«1С» и «СИТЕК» объявили о создании совместного предприятия для развития решений в области корпоративной автоматизации и логистики

Компании «» и «СИТЕК» объявили о создании совместного предприятия, направленного на развитие и продвижение решений в области складской логистики и интеграции корпоративных информационных систем. Новая структура будет ориентирована на расширение возможностей внедрения современных WMS- и ERP-решений на российском рынке и в странах СНГ. Об этом CNews сообщили представители «1С».

«СИТЕК обладает значимой экспертизой в области складской логистики, управления имуществом и внедрения ERP-решений. Развитие сотрудничества позволит расширить возможности решений «1С» для предприятий, которым необходимы современные инструменты управления складом и другими операционными процессами», – отметил директор фирмы «1С» Борис Нуралиев.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

Константин Николаев, основатель компании «СИТЕК»: «Для нашей компании сотрудничество с «1С» является последовательным этапом развития. Мы давно работаем на платформе «1С», развиваем собственные решения и реализуем проекты внедрения для предприятий из разных отраслей. Совместное предприятие создает дополнительные возможности для развития продуктовой линейки и расширения практики внедрения решений в интересах наших клиентов».

Синергия отраслевых разработок и практики внедрения «СИТЕК» с платформенными возможностями «1С» и экспертизой в ERP-проектах создает основу для более глубокой автоматизации бизнеса от отдельных функций к сквозным цифровым процессам, объединяющим управление ресурсами, логистикой и операционной деятельностью.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?

В России на 50% выросли мощности для хранения и обработки данных

Бизнес переплачивает за ИТ: как платформы мониторинга помогают контролировать затраты

Росмолодежь поможет регионам в борьбе с деструктивным контентом

Владимир Лаврентьев, Just AI: Платформенный подход в разы ускоряет внедрение ИИ в компаниях

Минпромторг не сумел отсудить многомиллионную субсидию у производителя электроники

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Грозит ли миру дефицит дисплеев?

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров

Показать еще

Наука

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна
Показать еще