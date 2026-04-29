DataSpace развернул инфраструктуру SOC для интегратора Step Logic

DataSpace развернул облачную инфраструктуру SOC системного интегратора Step Logic, обеспечив полное соответствие требованиям по производительности, отказоустойчивости и безопасности хранения и обработки информации. Об этом CNews сообщили представители DataSpace.

В результате сотрудничества интегратор получил возможность гибко управлять вычислительными ресурсами и оперативно масштабировать дисковое пространство по мере роста объема данных, а провайдер смог расширить экосистему MSSP-сервисов.

«Инфраструктура DataSpace отлично подошла для размещения новой инсталляции программной платформы нашего облачного центра кибербезопасности, – сказал Николай Забусов, директор департамента информационной безопасности Step Logic. – Частота и масштаб кибератак продолжают расти, и все больше компаний малого и среднего бизнеса задаются вопросом защищенности своих ИТ-ресурсов. Без централизованного мониторинга можно просто не заметить угрозу. SOC собирает все события безопасности в единую систему, анализирует их, а реагирование идет по четкому регламенту. Подключаясь к нашему центру, заказчики получают услугу круглосуточного мониторинга киберугроз и обеспечивают защиту без капитальных затрат и с минимальными операционными усилиями».

Исследование: российские компании игнорируют базовые ошибки, которые ведут к взломам
Сотрудничество Step Logic и DataSpace не ограничивается размещением инфраструктуры: компании планируют совместно развивать MSSP-сервис для клиентов провайдера.

«Партнерство со Step Logic – это значительный шаг в развитии экосистемы наших MSSP-сервисов. Мы предлагаем клиентам не только ресурсы для размещения виртуальных машин, но и широкий набор сервисов, особенно в области обеспечения информационной безопасности. Это направление сегодня крайне востребовано, и мы видим свою задачу в том, чтобы даже небольшие компании могли получить полный комплект средств защиты инфраструктуры от актуальных угроз», – сказал Алексей Макаркин, директор по продукту DataSpace Cloud.

Другие материалы рубрики

CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ назвали имена победителей премии Data Fusion Awards 2026

В Китае построят мощнейший в мире суперкомпьютер без единого GPU

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу

Ozon создаст собственный межсетевой экран, и готов инвестировать в него сотни миллионов

Бизнес переплачивает за ИТ: как платформы мониторинга помогают контролировать затраты

Российская платформа виртуализации догнала VMware по сценариям миграции виртуальных машин

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Самые стильные и производительные ноутбуки 2026: выбор ZOOM

Лучшие умные аэрогрили с Wi-Fi: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Показать еще

Наука

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?
Показать еще