«Лента» использует GPU VK Tech для персонализации клиентских предложений

Розничная сеть «Лента» внедряет решение для персонализации клиентских предложений на базе больших языковых моделей с использованием облачных GPU от VK Cloud. Технология позволяет формировать обезличенные цифровые профили покупателей и использовать их для создания релевантных предложений в CRM-коммуникациях. Об этом CNews сообщили представители VK.

Lenta Tech (ИТ-бренд «Группы Лента») развивает инструменты персонализации, в рамках нового подхода компания анализирует историю покупок, частоту визитов и поведенческие паттерны клиентов. Эти данные обрабатываются в обезличенном виде с помощью языковых моделей, развернутых на GPU-инфраструктуре VK Cloud. Такой подход позволяет сформировать более точные рекомендации для потребителей.

Инфраструктура VK Cloud обеспечивает необходимую вычислительную мощность для работы языковых моделей и масштабирования решения. Для дальнейшего развития проекта компания рассматривает расширение использования GPU-ресурсов, включая увеличение количества видеокарт для работы с полной активной клиентской базой.

В основе решения — концепция «цифрового клона» клиента. Модель на основе чековых данных за последние 90 дней формирует расширенный профиль покупателя: оценивает его предпочтения и потенциальные сценарии потребления. На базе этих профилей генерируются персональные предложения — от скидок на релевантные товары до рекомендаций рецептов и сопутствующих покупок.

Обработка данных осуществляется с соблюдением требований безопасности: персональная информация не используется напрямую, все данные обезличиваются, а доступ к инфраструктуре и моделям строго контролируется. Это позволяет компании внедрять современные ИИ-решения без риска для конфиденциальности клиентов.

За время пилота было сформировано более 1000 персонализированных инсайтов, которые использовались для запуска маркетинговых кампаний.

«Мы используем облачные GPU для решения задач, связанных с анализом больших объемов данных и построением персонализированных сценариев взаимодействия с клиентами. Это позволяет нам не только повышать бизнес-метрики, но и делать предложения более полезными и своевременными для покупателей», — отметил руководитель отдела больших данных Lenta Tech Сергей Наконечный.

«Подобные проекты показывают, как облачные GPU помогают ритейлу внедрять технологии искусственного интеллекта и работать с данными на новом уровне. Это способствует развитию цифровых продуктов и повышает конкурентоспособность российских компаний», — сказал руководитель направления облачных сервисов VK Tech Дмитрий Лазаренко.