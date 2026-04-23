«Хи-Квадрат» представил отечественную экосистему для создания и эксплуатации корпоративных приложений

Компания «Хи-Квадрат» завершила производственные испытания экосистемы для разработки и эксплуатации бизнес-приложений, целиком построенной на базе отечественных компонентов: процессоров «Эльбрус» (архитектура e2k), операционной системы Alt Linux и платформы Xsquare. Об этом CNews сообщили представители «Хи-Квадрат».

Создание независимой от зарубежных технологий среды стало возможным благодаря выходу в декабре 2025 г. обновленных компиляторов для архитектуры e2k для поддержки механизма Generics. Это позволило запустить все компоненты Xsquare 6.0 нативно – без использования программных прослоек и эмуляции.

Теперь переход с архитектур x86-64/ARM на e2k сопряжен с минимальными временными затратами – пользователю необходимо перенести файл конфигураций, после чего сервер приложений автоматически адаптируется к новой платформе. Таким образом, проект по миграции не потребует дополнительных финансовых вложений, за исключением инсталляционных работ.

При этом процессоры «Эльбрус Е8С2» показывают высокую производительность – в ходе тестирования время отклика платформы Xsquare составило от 50 до 127 миллисекунд при работе с запросами объемом 4,6–16 КБ, а на базе данных с 10 млн записей платформа обработала более 4 млн транзакций со средней задержкой 2,12 миллисекунды.

Если ранее производительности «Эльбрус Е8С2» не хватало для решения ряда корпоративных задач, то сегодня ситуация изменилась. Для малого и среднего бизнеса мощностей не только достаточно, но в ряде сценариев они избыточны – тогда ресурсы распределяются с помощью виртуализации. Крупные предприятия также могут использовать этот процессор – он обеспечит работу 95% корпоративных систем.

В «Хи-Квадрат» отмечают и высокую надежность «Эльбрусов». За месяц непрерывной работы не было зафиксировано ни одного сбоя, а утилизация процессора в пиковые периоды достигала 95–98%.

«Мы стремимся максимально широко адаптировать наши программные решения под отечественную компонентную базу, чтобы создавать и продвигать на рынок системы, которые полностью независимы от зарубежных продуктов - как аппаратных, так и программных - но при этом не теряют в надежности и производительности. Это очень важная цель, потому что только опыт реальной эксплуатации поможет российской микроэлектронике развиваться так быстро, как требуется сейчас», – сказал технический директор «Хи-Квадрат» Константин Ващенков.