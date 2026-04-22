Selectel, Data Sapience и GlowByte начали сотрудничество в направлении внедрения ИИ-агентов и корпоративных ИИ-систем

Selectel, провайдер сервисов ИТ-инфраструктуры, Data Sapience, российский вендор, разработчик ИТ-решений для бизнеса, и GlowByte, российская консалтинговая группа ИТ-компаний объявили о начале совместной работы по разработке и внедрению комплексных решений на базе искусственного интеллекта для корпоративных заказчиков. Партнерство направлено на создание управляемых и масштабируемых ИИ-систем: от бизнес-задачи до промышленной эксплуатации. Об этом CNews сообщили представители Selectel.

В рамках сотрудничества подтверждена технологическая совместимость инфраструктуры Selectel с платформой аналитики данных, сопровождения больших языковых моделей (LLMOps) и моделей машинного обучения (MLOps) Kolmogorov AI от компании Data Sapience. Решение объединяет инструменты для подготовки данных, разработки, оркестрации, мониторинга и промышленной эксплуатации ИИ-моделей, обеспечивая переход от экспериментальных моделей к устойчивым бизнес-системам.

Selectel обеспечивает гибкую, масштабируемую и безопасную инфраструктуру для запуска и эксплуатации таких решений. Компания располагает одной из самых широких линеек серверов с графическими процессорами (GPU) на российском рынке, включая современные решения для высоконагруженных вычислений, такие как Nvidia HGX H200 и Nvidia HGX B300. Дополнительно Selectel предоставляет преднастроенные платформенные сервисы, ускоряющие развертывание и эксплуатацию ИИ-проектов: инструменты для работы с Kubernetes, сервисы хранения и обработки данных, включая файловое хранилище и S3, а также каталог готовых ИИ-моделей (Foundation Models Catalog).

Заказчикам доступны различные форматы развертывания инфраструктуры: публичное и частное облако, аренда выделенных серверов, размещение инфраструктуры с графическими процессорами (GPU) на площадке клиента с полным обслуживанием со стороны провайдера, а также в аттестованных сегментах ЦОД — для обеспечения соответствия самым строгим регуляторным требованиям.

Компания GlowByte выступает интеграционным партнером, обеспечивая консалтинг, архитектурное проектирование и внедрение ИИ-решений в бизнес-процессы заказчиков. Компания берет на себя задачи разработки и дообучения ИИ-моделей, адаптации решений под конкретные сценарии и последующего сопровождения и развития ИИ-систем.

Объединяя экспертизу трех компаний, партнеры формируют единое сквозное (end-to-end) предложение для корпоративного сегмента: от постановки бизнес-задачи до промышленного внедрения ИИ. Такой подход позволяет существенно сократить время перехода от пилотных проектов к эксплуатации в реальных бизнес-процессах, обеспечить управляемость решений за счет контроля жизненного цикла моделей, мониторинга качества и воспроизводимости результатов, а также соответствие регуляторным требованиям.

Совместные решения партнеров ориентированы на широкий спектр сценариев, где требуется: автоматизация сложных корпоративных процессов с использованием ИИ-агентов; внедрение интеллектуальных систем поддержки принятия решений; обработка и анализ больших объемов распределенных корпоративных данных; построение частных ИИ-сред в условиях строгих требований к безопасности; интеграция генеративных моделей и агентных систем в существующую ИТ-инфраструктуру без ее радикальной перестройки; и для других сценариев.

«Мы предоставляем бизнесу надежный фундамент для внедрения искусственного интеллекта — масштабируемую и безопасную инфраструктуру для ИИ-нагрузок любого уровня сложности. В партнерстве с Data Sapience и GlowByte мы объединяем экспертизу инфраструктурного провайдера, вендора платформенных решений и консалтинговой компании с опытом решения отраслевых бизнес-задач, чтобы упростить компаниям путь к эффективному внедрению искусственного интеллекта. Такой подход обеспечивает доступ к необходимым технологиям и компетенциям через единое окно и ускоряет интеграцию ИИ в бизнес-процессы», — сказал Александр Тугов, директор ИИ-вертикали Selectel.

«Сегодня основной вызов для бизнеса — это переход от разовых экспериментов с моделями к их стабильной работе в промышленном контуре. Наша платформа Kolmogorov AI была создана именно для того, чтобы стать связующим звеном между "железом" и реальными бизнес-процессами. В рамках партнерства с Selectel и GlowByte мы предлагаем рынку полноценную среду для сопровождения больших языковых (LLMOps) и моделей машинного обучения (MLOps): Kolmogorov AI берет на себя всю сложность оркестрации, мониторинга и сопровождения ИИ-агентов, позволяя заказчикам фокусироваться на бизнес-результатах, а не на технической поддержке инфраструктуры», — отметил Михаил Зайцев, директор платформы Kolmogorov AI, Data Sapience.

«В условиях текущей экономической ситуации внедрение искусственного интеллекта становится критически важным фактором для сохранения конкурентоспособности, повышения эффективности сотрудников и оптимизации их трудозатрат на рутинные задачи. Наше партнерство с Selectel и Data Sapience направлено на демократизацию рынка ИИ в России. Мы стремимся снизить порог входа в технологии генеративного ИИ для российских компаний, предоставляя из «одного окна» полный набор услуг: инфраструктуру, программное обеспечение и консалтинг. Для крупных бизнесов с высокими требованиями к безопасности у нас есть решение на базе программно-аппаратного комплекса в закрытом контуре, а для тех, кто только начинает работу с ИИ, доступны гибкие сценарии PaaS (Platform as a Service, платформа как услуга) или SaaS (Software as a Service, программное обеспечение как услуга) с возможностью перевода капитальных затрат (CapEx) в операционные расходы (OpEx). Команда GlowByte обладает многолетней экспертизой в цифровизации, внедрении технологий машинного обучения и искусственного интеллекта и готова решать не только стандартные, но и самые сложные задачи», – сказал Максим Митрофанов, руководитель направления генеративного искусственного интеллекта, GlowByte.