Yandex B2B Tech обучит компании и частных пользователей разработке собственных ИИ-агентов

Yandex B2B Tech запустила Академию Yandex AI Studio – образовательный проект для тех, кто хочет использовать искусственный интеллект в бизнесе. С помощью теоретических материалов и практических занятий компании и индивидуальные пользователи могут научиться создавать ИИ-агентов с нуля. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

Лабораторные работы основаны на реальных бизнес-задачах и проходят в настоящей консоли разработчика, при этом создать в ней первых агентов можно без написания кода. Проверить результат поможет специальный ИИ-помощник, который укажет на ошибки и подскажет, как их исправить. Ознакомиться с материалами проекта можно на сайте Академии.

Проект подойдет как разработчикам ИИ-решений, так и тем, кто планирует внедрить нейросети в свои рабочие процессы: например, подготовку отчетов, маркетинговых исследований и рыночной аналитики. Материалы помогут создавать ИИ-агентов даже без навыков написания кода.

Помимо лабораторных работ, в Академии Yandex AI Studio есть и другие форматы практического обучения работе с искусственным интеллектом. Более опытные разработчики смогут создать ИИ-агентов по специальным пошаговым инструкциям (кукбукам): например, для мониторинга новостей, суммаризации встреч, онбординга новых сотрудников и других задач. Любого агента, созданного по кукбукам, можно адаптировать под свою компанию и использовать в бизнес-процессах.

Теоретические материалы помогут выбрать подходящую ИИ-модель под свои задачи и оценить эффективность итогового ИИ-решения, а также узнать, из чего складываются затраты на внедрение ИИ и как их оптимизировать. Также пользователям доступна библиотека готовых системных промптов для наиболее популярных бизнес-задач: например, клиентской поддержки или работы с документами. Кроме того, чтобы научиться генерировать эффективные промты самостоятельно, можно воспользоваться специальным гайдом.

Yandex Cloud уже несколько лет активно развивает обучающие проекты по использованию нейросетей в рабочих процессах. Например, на курсе «Техника работы с промптами» можно научиться основам работы с генеративными моделями, а курс «Основы работы с Yandex SpeechSense» научит использовать речевые ИИ-технологии для анализа голосовых и текстовых коммуникаций.