Группа Rubytech представила новую Машину динамической инфраструктуры Скала^р

Группа Rubytech объявила о выпуске новой Машины серверной виртуализации Скала^р МДИ.В, которая пополнила линейку программно‑аппаратных комплексов (ПАК) динамической инфраструктуры и пришла на смену Машине Скала^р МВ.С. Новинка воплощает следующее поколение Машин с обновленным стеком технологий: она более производительна, универсальна и современна по сравнению с предшественником.

Скала^р МДИ.В — это ПАК виртуализации для высоконагруженных корпоративных и государственных информационных систем, который помогает заказчикам эффективно запускать десятки и сотни виртуальных серверов на одном оборудовании — без потери скорости и надежности. Интегрированное ИТ-решение включает в себя уже успешно апробированные разработки. Аппаратную часть ПАК составляют серверы» на производственных процессорах нового поколения. Программная платформа Basis Dynamix Standard отвечает за создание отказоустойчивой среды виртуализации. Все компоненты продукта протестированы на совместимость, а поддержка осуществляется по принципу «одного окна».

Платформа позволяет наращивать мощности по мере роста бизнеса: добавлять новые серверы и хранилища без остановки работы. Это похоже на расширение офиса без прерывания рабочего дня — новые помещения подключаются незаметно для сотрудников и клиентов. Система надежно защищает данные: если один сервер выходит из строя, работа автоматически переносится на другой, и пользователи даже не замечают сбоя. Данные дублируются в разных местах, а в случае крупной аварии, например отключения электричества в дата‑центре, бизнес может быстро переключиться на резервные площадки в других регионах.

ПАК серверной виртуализации Группы Rubytech подойдет для самых разных задач. Он эффективно работает с корпоративными системами — ERP, CRM, базами данных, — обеспечивая их стабильную работу даже при пиковых нагрузках. Кроме того, система отлично справляется с ресурсоемкими сервисами: например, с видеоаналитикой, онлайн‑трансляциями или обработкой больших данных. Она обрабатывает потоки информации в режиме реального времени, что критически важно для современных бизнес‑процессов.

Гибкость новой Машины серверной виртуализации заключается в ее совместимости с разными типами хранилищ данных — как с классическими аппаратными СХД, так и с современными легко масштабируемыми гиперконвергентными программно-определяемыми хранилищами. Заказчик может начать с небольшого кластера, а затем постепенно модернизировать инфраструктуру без замены всего оборудования. Управлять всей этой сложной системой можно из единого центра через простой веб‑интерфейс или программные инструменты Скала^р Геном и Базис.vControl. Администраторы видят состояние всех серверов, хранилищ и виртуальных машин в одном окне и могут оперативно реагировать на любые изменения.

Безопасность Машины Скала^р МДИ.В соответствует строгим государственным стандартам: встроенные инструменты защиты Базис.VirtualSecurity, Avanpost FAM и «Соболь» надежно ограждают данные от несанкционированного доступа. Платформа соответствует требованиям ФСТЭК России и обеспечивают возможность хранения и обработки информации в государственных информационных системах до 1 класса защищенности включительно, в информационных системах персональных данных при необходимости обеспечения 1 уровня защищенности персональных данных, значимых объектах критической информационной инфраструктуры 1-ой категории значимости.

Машина Скала^р МДИ.В работает в 5–6 раз быстрее аналогов при использовании современных технологий хранения данных (HCI‑режим). Это значит, что операции ввода-вывода, которые раньше занимали минуту, теперь выполняются за 10–12 секунд. При тестировании на сверхбыстрых дисках (NVMe) система показала рекордную скорость обработки — 2 миллиона операций в секунду. Для бизнеса это выливается в мгновенные ответы для клиентов, формирование отчетов за секунды вместо минут и бесперебойную работу сервисов даже в периоды пиковых нагрузок.

Простота внедрения в текущую ИТ-инфраструктуру заказчика тоже играет важную роль: все настраивается и запускается автоматически, без многонедельной ручной настройки. Высококвалифицированные специалисты сопровождают решение на всех этапах — от поставки до эксплуатации.

Успешные практические внедрения подтверждают заявленные преимущества Скала^р МДИ.В. Платформа не только соответствует заявленным техническим характеристикам, но и уже доказала свою эффективность в реальных проектах. Например, ПАК стал основой Машины специализированных банковских систем Скала^р МСП.БС и успешно прошел испытания на отраслевом полигона ИЦК «Финансы» по направлениям процессинга и АБС. Это позволило подтвердить стабильность Машины серверной виртуализации в условиях высокой нагрузки и соответствие строгим требованиям банковского сектора. Кроме того, Скала^р МДИ.В выступила технологической основой для виртуального КБ — специализированного решения для конструкторских бюро, анонсированного Группой Rubytech в марте 2026 года.

«Скала^р МДИ.В — это не просто замена старой модели, а настоящий шаг вперед в развитии ИТ‑решений виртуализации серверной инфраструктуры. Мы пошагово формируем технологическую основу следующего поколения технологий виртуализации, призванную стать краеугольным камнем будущей ИТ‑инфраструктуры, — отмечает Сергей Маркевич, владелец продукта Скала^р МДИ.В (Группа Rubytech). — Созданный нами ПАК позволяет бизнесу и госорганам строить гибкую, быструю и безопасную инфраструктуру. Он растет вместе с задачами компании и не требует постоянных вложений в модернизацию: компании экономят на оборудовании, поскольку нет необходимости покупать избыточные мощности «про запас». Наращивание происходит точечно, по мере необходимости».