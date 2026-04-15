«Базальт СПО» выпустила обновление операционной системы «Альт Рабочая станция К»

«Базальт СПО» объявила о выходе обновления операционной системы «Альт Рабочая станция К» версии 11.3. Среди основных изменений — новые функции графической оболочки KDE Plasma, обеспечивающие удобную адаптацию рабочей среды «под себя», запуск экрана входа в систему с поддержкой Wayland, возможность выбора видеокарты при запуске приложения.

Обновлены ключевые части графической пользовательской среды — до версий KDE Plasma 6.5, Gear 25.12 и Frameworks 6.23. Это расширило возможности пользователей настроить среду под свои предпочтения.

В разделе «Параметры системы» появилась страница «Разрешения приложений» — это бывшая страница «Разрешения Flatpak». Здесь пользователь может настроить права приложений для выполнения различных действий: например, права на создание снимков экрана, приём запросов на удалённое управление и др. Такой централизованный контроль управления доступом к чувствительным функциям повышает безопасность рабочей среды.

Улучшена работа с сетью: со страницы «Wi-Fi и сеть» теперь можно видеть обнаруживаемые соединения и подключаться к ним напрямую с этой страницы. В виджете «Сетевые подключения» при отображении QR-кода сети Wi-Fi теперь дополнительно указан пароль от этой сети для удобства: пользователь может подключиться по QR-коду или вручную ввести пароль.

Система «научилась» автоматически переключать светлую и темную темы оформления в зависимости от времени суток. Это избавляет пользователя от ручного переключения оформления и снижает нагрузку на зрение в вечернее время.

Усовершенствован инструмент поиска Krunner: теперь он умеет находить приложения даже при опечатках в названии.

Экран входа в систему LightDM KDE Greeter теперь запускается в Wayland по умолчанию вместо устаревшей графической подсистемы X11 (Xorg). Это обеспечивает более плавную анимацию без разрывов и мерцаний, экран входа реже зависает, корректнее работает в конфигурациях с несколькими мониторами.

LightDM KDE Greeter с поддержкой X11 включится как запасной, если возникнут проблемы с работой в Wayland.

Если в стандартном каталоге приложений ОС «Альт Рабочая станция К» нет нужной пользователю программы, с помощью Stapler можно подключить собственный репозиторий пользователя или организации, либо открытый сторонний. Отсюда можно установить нужные приложения (причем часть из них — с возможностью изолированного запуска): мессенджеры VK и Max, программу для удалённого доступа Anydesk, приложения для ИТ-специалистов Postman и Cursor, и множество других, которыми можно пользоваться в «Альт Рабочей станции К».

Добавлено приложение RSIBreak для организации перерывов в работе. С его помощью пользователь может устанавливать таймер на время работы и перерыва и реализовывать любую технику тайм-менеджмента, которую захочет.

У пользователя появилась возможность из главного меню выбрать запуск приложения на дискретной видеокарте (AMD, Nvidia, Intel Xe). Это позволяет, например, обеспечить энергосберегающий режим для работы с текстовыми документами, выбрав более слабую видеокарту, а «тяжёлые» программы (САПР, игры) запустить на мощной карте и получить плавную работу без задержек или прерываний.

При установке системы автоматически устанавливаются 32-битные библиотеки драйвера Nvidia. Это позволяет запускать старые программы на современных системах.

Для перехода по ссылкам на географические координаты или адреса из любых приложений пользователь может выбрать привычный сервис «Яндекс Карты», что ускоряет получение информации о местоположении и маршруте. Настройка находится в подразделе «Карта» раздела «Приложения по умолчанию» в Параметрах системы.