73% логистических компаний не готовы к переходу на ЭПД – исследование «Умной Логистики»

1 сентября 2026 г. логистическая отрасль должна перейти на использование электронных перевозочных документов, однако большинство компаний пока находится на начальной стадии подготовки. По данным исследования «Умной Логистики», 73% участников рынка лишь изучают вопрос перехода на ЭПД и не предпринимают активных действий. Об этом CNews сообщили представители «Умной Логистики».

В исследовании TMS-платформы, проводившемся в марте 2026 г., приняли участие 375 представителей рынка автомобильных грузоперевозок: грузовладельцы, перевозчики и экспедиторы. Опрос показал, что больше половины опрошенных компаний пока не назначили ответственного за переход, и только 5% уже оформляют ЭТрН.

«Рынок уже принял неизбежность перехода на ЭПД. Ключевая сложность – это необходимость перестройки процессов: внедрения новых сценариев работы, обучения персонала и развития ИТ-компетенций», – отметила директор по развитию «Умной логистики» Ольга Бабаева.

Где переход на ЭПД сталкивается с реальностью

Значительная часть процессов у небольших перевозчиков и грузовладельцев по-прежнему ведется в упрощенном формате – например, через электронные таблицы (их используют 55% респондентов), что затрудняет переход к формализованному и юридически значимому документообороту.

Многие респонденты воспринимают переход как «реформу сверху – сложности снизу»: 83,8% ожидают, что основные трудности возникнут у водителей, и каждый второй опрошенный – что у логистов. Компании сталкиваются с практическими ограничениями: 69% отмечают отсутствие понятных инструкций, 72% – сложности с нестандартными сценариями перевозок, 65% – проблемы со связью и интернетом.

Что меняется в экономике перевозок

При этом участники рынка видят и потенциал реформы. Перевозка постепенно превращается в набор структурированных данных, на основе которых могут развиваться аналитика, автоматизация и новые сервисы. Одним из наиболее ощутимых эффектов станет ускорение расчетов и снижение дебиторской задолженности.

«Северсталь» нашла замену для Microsoft Orchestrator на основе российской платформы автоматизации управления

Важной перспективой участники рынка считают и обеление отрасли. По словам Федора Новикова (ФНС России),цифровизация приведет к перераспределению заказов в пользу добросовестных компаний: «Та доля рынка освободится, и у бизнеса появится возможность увеличить доход за счет большего количества заказов».

Курс на ускорение перехода к цифре

Несмотря на низкую готовность отрасли, переход уже запущен. На рынке формируются центры экспертизы: регуляторы дают разъяснения, операторы ЭДО тестируют решения и запускают пилоты с бизнесом. Этот опыт масштабируют платформы автоматизации управления перевозками – они опираются на реальные процессы логистики и помогают встроить ЭПД в работу без сбоев.

Как отмечают участники рынка, ключевым фактором становится скорость адаптации: «В процессе может всплыть много недочетов, вопросов и сбоев. Если это произойдет 1 сентября, это будет большой проблемой. Чем быстрее компания адаптируется к новым условиям, тем более выгодную позицию она успеет занять», – сказала Галина Гудимова (Tarkett).

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

