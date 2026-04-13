«Евраз» оцифровал учет светильников для повышения безопасности добычи

На горнорудных активах «Евраза» в Сибири введена в эксплуатацию система мониторинга головных светильников. Цифровой проект реализован на шахтах Шерегешская и Таштагольская, обеспечивающих железорудным сырьем «Евраз ЗСМК». В результате процесс мониторинга стал в 14 раз эффективнее, чем ручная обработка данных. Об этом CNews сообщил представитель «Евраза».

В условиях подземной добычи вопрос соблюдения правил охраны труда и промышленной безопасности (ОТиПБ) особенно актуален. Новая технология позволяет автоматически оценивать текущее состояние парка светильников, определять процент их фактического использования и прогнозировать обновление оборудования на основе данных об оснащенности персонала и количестве устройств, находящихся в ремонте.

«Для «Евраза» охрана труда и промышленная безопасность — безусловный приоритет, Внедренная технология позволяет эффективно управлять парком устройств, своевременно заменяя неисправное оборудование, и фиксировать потенциально рискованные отклонения от маршрутов передвижения, использовать видеоматериалы при разборе происшествий и инцидентов, фиксировать нарушения ОТ и ПБ персоналом. Такой комплексный подход направлен на формирование культуры безопасного труда», — отметил директор «Евразруды» Александр Куколев.

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать
VPN под ударом. Рынок VDI ждет бурный рост?

Российские разработчики разделили между собой суверенного «убийцу» SAP и миллиард рублей

Искусственный интеллект меняет подход к гибридной инфраструктуре — исследование Cloud.ru

Две компании по производству нанотрубок для электроники, конфискованные у люксембургской OCSiAL, переданы «Роснано»

ИИ-сервис помогает инвестору выбрать правильную стратегию

В России готов к серийному производству первый принтер для «сухой печати» электронных компонентов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5: эволюция шумоподавления и звука

Приложения с картами, которые работают без интернета: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света
Показать еще
